Sport „Dinamic”, în creștere de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Clubul de karate „Dinamic” Bacău își continuă ascensiunea. La cea de-a 12-a ediție a Cupei Master desfășurată duminică, la Sfântu-Gheorghe, sportivii pregătiți de Liliana Adochiței și Alexandra Ciupercă au cucerit nouă medalii: două de aur, trei de argint și patru de bronz. Aurul a revenit lui Ștefan Tiron (makiwara) si Romeo Voicu (kumite), argintul a fost cucerit de Ludivine Cochard (kumite), Roxana Galan (kata) și Tudor Galan (kumite), în timp ce Alecsya Munteanu (kumite), Ludivine Cochard (kata), Roxana Galan (kumite) și Alexandru Petrilă (kumite) au urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere. „Suntem mulțumiți de prestația sportivilor noștri. Pe lângă cei medaliați, merită remarcată și comportarea excelentă a Arianei Șerban și a lui George Brăescu. Sperăm ca la Campionatul Național care va avea loc pe 17 martie, la Ploiești, să ne putem lăuda cu un palmares tot atât de bun ca la Cupa Master”, a declarat antrenoare clubului „Dinamic”, Liliana Adochiței. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.