Contrasens Din Qatar în Gaza de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe măsură ce situația din Siria devine tot mai clară – forțele loialiste sunt pe cale să preia controlul asupra punctelor-cheie – în Qatar situația devine tot mai fierbinte. Supus unei blocade stricte de către vecinii săi, micul stat din Golf caută cu disperare aliați. Deja Turcia a trimis forțe proaspete în baza sa din Qatar, Iranul și-a trimis vase de război în apropiere iar liderii de la Doha au mers la Moscova pentru a cere sprijin diplomatic și militar. Desigur, e o adevărată ironie din partea Arabiei Saudite să spuna despre Qatar că susține terorismul, însă acuzele nu sunt tocmai lipsite de temei. În principiu, Qatarul a găzduit și finanțat lideri ai Frăției Musulmane din Egipt și ai Hamas din Palestina. Egiptul face presiuni diplomatice intense pentru ca regimul de la Doha să-și retragă sprijinul acordat celor două grupări considerate teroriste. În același timp, Egiptul a blocat accesul spre Fâșia Gaza dinspre peninsulă Sinai pentru a nu permite membrilor Frăției Musulmane sau Hamas sau ai altor dizidenți arabi refugiați în Qatar să ajungă aici. Ceea ce este mai interesant e că, zilele acestea s-au petrecut lucruri importante în Gaza, teritoriu din care Autoritatea Palestiniană (AP) a fost eliminată de Hamas în 2007. Liderul AP, Mahmud Abbas, a decis să reducă plățile pentru energia electrică livrată de Israel teritoriilor palestiniene explicând că nu poate plăti curentul consumat în Gaza din moment ce nu guvernează acolo. Abbas vrea să forțeze Hamas să facă un pas înapoi deoarece neplata curentului a determinat guvernul israelian să decidă scăderea cantităților de energie livrată Fâșiei Gaza. Adică o nouă criză umanitara având în vedere că spitalele, instalațiile de desalinizare a apei și aerul condiționat nu mai pot funcționa. Jocul este complicat deoarece Egiptul cere Hamas să înceteze contrabandă cu arme prin Sinai iar pentru asta a solicitat Autorității Palestiniene să continue presiunile asupra organizației și, deci, să mențină scăzut nivelul plăților la energia electrică. Dar Israelul, deși a limitat nivelul livrărilor de energie, nu ar dori să se ajungă din nou la un conflict care ar afecta fragilele legături stabilite în ultima vreme cu guvernele arabe și speră că criza din Qatar să se rezolve cât mai repede pentru că, la rândul ei, criza din Gaza să se încheie înaintea unor noi ostilități. Pentru că este clar: noile limitări la aprovizionarea cu electricitate nu vor crea probleme Hamas-ului, care a câștigat alegerile în Gaza, ci îi vor face pe locuitori să se radicalizeze contra Israelului. Or, dacă situația din Qatar se rezolvă, se speră că emiratul va relua ajutoarele umanitare acordate locuitorilor din Gaza, zonă supusă unei puternice blocade militare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.