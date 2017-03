Sport Din nou spectacol Știința Bacău- Explorări Baia Mare (sâmbătă, ora 19.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Imediat după derby-ul cu Dinamo la volei feminin, publicul băcăuan prezent sâmbătă seara în Sala Sporturilor va putea urmări un alt meci spectaculos. De data aceasta, la volei masculin. De la ora 19.00, Știința va primi vizita băimărenilor de la Explorări, în runda a treia a play-out-ului. Băcăuanii revin în fața propriilor suporteri după un meci pierdut miercuri, cu 3-0, la Cluj, acolo unde primele două seturi s-au tranșat în prelungiri: 27-25 și 30-28 pentru U, care a câștigat ultimul set la 20. Elevii lui Cornel Păduraru și Sebi Țurcanu speră să se impună în față celei mai bine clasate echipe din play-out și să rămână astfel în plasa ocupantei locului 8, VC Caransebeș. Rezultatele etapei a 24-a: U Cluj- Știința Bacău 3-0, VCM Piatra Neamț- Unirea Dej 1-3, Explorări Baia Mare- VC Caranesebeș 3-1. Programul etapei a 25-a: VC Caransebeș- VCM Piatra Neamț, Știința Bacău- Explorări Baia Mare, Unirea Dej- U Cluj. Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 34p., 8) VC Caransebeș 27p., 9) Știința Bacău 25p., 10) Unirea Dej 20p., 11) U Cluj 18p., 12) VCM P. Neamț 5p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.