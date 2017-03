Onesti Din nou, probleme legate de furnizarea apei la Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri 22 martie Oneștiul rămâne fără apă deoarece Compania Regională de Apă Bacău a anunțat că este necesară efectuarea unor lucrări în aval de Barajul de la Valea Uzului, la conducta de aducțiune de pe traseul de la Stația de tratare de la Cărăboaia. Este vorba de înlocuirea unui compensator în zona Dofteana, fapt ce face ca și localitățile Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Cașin să rămână fără apă. Se estimează că această lucrare să fie realizată în circa 12 ore astfel că oneștenii vor avea azi doar patru ore apă rece la robinete, între orele 6.00 – 8.00 și 18.00 – 20.00. SC Domeniul Public și Privat SA Onești, operatorul care furnizează apă rece în municipiul de pe Trotuș a anunțat că “în ziua de 23 martie se va relua furnizarea apei în funcție de timpul de umplere al sistemului de aducțiune și de sosirea și refacerea rezervei de apă în rezervoarele de la Stația Cuciur”. Menționăm că în municipiul Onești continuă “vrajba” legată de problemele apei potabile, un număr de 40 de asociații de proprietari au câștigat recent în instanță un proces cu SC Apă Canal SA din localitate. Conform cu hotărârea acestui proces (ce poate fi atacată în instanță), “SC Apă Canal SA a practicat un tarif mai mare (8.3 lei m c în loc de 4.99 lei m c apă ) decât cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Onești, care a fost avizat de ANRSC București”. 3 SHARES Share Tweet

