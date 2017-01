Divizionara C băcăuană Aerostar s-a reunit luni, la baza proprie, reluându-și antrenamentele în vederea returului ce va începe pe data de 4 martie. Sub comanda antrenorului Mișu Ionescu s-au prezentat 23 de jucători, noutățile purtând exclusiv marca Sport Clubului. Astfel, de la concitadina și, totodată, colega de serie, au venit stoperul de 20 de ani Dragoș Dima, mijlocașul-veteran Adi Gheorghiu (35 de ani împliniți în noiembrie) și golgeterul SC-ului, Liviu Antim, cadrul sosirilor fiind completat de come-back-ul lui Sorin Ichim. Confirmând tradiția, Aerostar a promovat și în această iarnă mai mulți jucători din propria pepinieră. Este vorba de portarul Sorin Ceaunaș, mijlocașul Cornel Ardei și atacanții Vamanu și Trăistariu, toți născuți în anul 2002! „Ne bucură faptul că din spate continuă să vină jucători tineri, de perspectivă, cei patru puști promovați de la echipa de juniori antrenată de Cornel Elisei fiind o dovadă în plus în acest sens”, a declarat antrenorul Aerostarului, Mișu Ionescu. Tehnicianul „aviatorilor” s-a declarat mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție: „Spre deosebire de vara trecuta, când au existat foarte multe modificări la nivelul efectivului și când am fost nevoit să integrez în formula de bază șase-șapte jucători noi, acum datele problemei sunt altele. Mă bazez pe un lot echilibrat, noutățile din această iarnă având darul de a crea concurență pe posturi”. Ionescu a precizat că efectivul ar mai putea cunoaște unele modificări în condițiile în care Aerostar s-a despărțit în această iarnă de Hurdubei (tentat de o aventură în străinătate), Padovei și Scânteie. ”Toți cei care au plecat erau jucători cu profil ofensiv. Căutăm un atacant, dar nu suntem disperați”, a precizat antrenorul băcăuanilor. Aerostar va intra în cantonament pe data de 3 februarie, luna viitoare urmând să înceapă și seria jocurilor de verificare. Lotul „aviatorilor”

Portari: Dornescu, Albescu, Ceaunaș.

Jucători de câmp: Blănaru, Bogdan Ardei, Alex Istrate, Dima, Huțanu, Belecciu, Mihăeș, Ichim, Oanea, Strat, Cornel Ardei, Honea, Chirilă, Răzvan Istrate, Artenie, Antim, Gheorghiu, Tudorache, Vamanu, Trăistariu.

