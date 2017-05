Actualitate Din nou la școală, după 50 de ani de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mulți dintre cei 102 absolvenți ai ultimei promoții „cu 11 clase” ai Liceului „Alexandru Vlahuță” din Podu Turcului se vor întoarce, după 50 de ani, din nou la școală, sâmbătă, 13 mai. În clasa lor vor găsi, de această dată, pe bănci doar o singură carte. Aceasta este, așa cum o subintitulează autorii ei, Constantin Popa și Neculai Rotaru, ei înșiși absolvenți în această promoție, o „carte-document”, apărută la Editura Magic Print din Onești și tipărită la Royal Print Iași: „Drumuri spre împlinire”. Volumul, cu aproape 240 de pagini, omagiază maeștrii care au pregătit pentru viață elevii promoției de acum 50 de ani, dar propune spre lectură și confesiunile foștilor absolvenți și textele de prezentare a școlii căreia aceștia i-au trecut timp de patru ani pragul, precum și textele de prezentare a regiunilor care altădată aveau nume de legendă, Podu Turcului și Zeletin. Din aceste zone s-au ridicat personalități ale artei, literaturii, culturii, științei și tehnicii românești, 14 astfel de nume fiind prezentate și în filele cărții: sculptorul George Apostu, scriitorul Sergiu Adam, profesorul Nicu Aur, dirijorul Ovidiu Bălan, actorul Florin Blănărescu, academicienii Miltiade Filipescu, Simion Hâncu, Ion Popescu-Zeletin, Constantin Pangrati și C. D. Zeletin, magistratul și diplomatul Gheorghe Glod, etnograful Dorinel Ichim, criticul de teatru și jurnalista Carmen Mihalache, scriitorii I. D. Mușat și George Nestor, economistul Alistir Pocovnicu, actrița Sorana Țopa, istoricul Dumitru Zaharia și filosoful și cărturarul Ștefan Zeletin. „În măsura în care a fost posibil – scriu autorii -, am dorit să prezentăm și perioada activă din viața noastră, cuprinsă în principal între absolvirea liceului și trecerea la pensie, văzută prin ochii celor care acum 50 de ani porneam pe un drum lung, greu poate, dar frumos pentru că ne pregăteam să ne împlinim profesional după absolvirea celor 11 clase, să ne întemeiem familii și să ne creștem copiii”. 0 SHARES Share Tweet

