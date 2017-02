Voleibaliștii Științei au devenit specialiști în a împinge meciurile de campionat în tie-break. Sâmbătă, la Cluj, băcăuanii au disputat cea de-a patra partidă de cinci seturi din acest sezon. Și a doua la rând. După ce în urmă cu o săptămână, s-a impus cu 3-2 în fața Unirii Dej pe teren propriu, formația antrenată de Cornel Păduraru și Sebi Țurcanu a câștigat sâmbătă, la Cluj, cu același scor în fața gazdelor de la U, în etapa a 17-a a Diviziei A1. Spre deosebire de partida cu Dejul, când s-a văzut egalată deși a condus cu 2-0, de data aceasta Știința a întors rezultatul de la 2-0. Și nu s-a mulțumit doar cu un punct, adjudecându-și și tie-break-ul la limită. Clujenii au câștigat primele două seturi la scor identic, 25-23. Încă un set, și U ar fi trecut peste Știința nu doar pe tabelă, ci și în clasament. Numai că ambiția, dar și plusul de valoare al oaspetilor și-a spus cuvântul. Băcăuanii au reintrat în joc după un 25-22 în actul al treilea și și-au mitraliat efectiv adversara în parțialul patru, arhivat la o diferență de 11 puncte. Chiar dacă în tie-break U a revenit la timonă, finalul a aparținut Științei, care a egalat la 12, după ce a fost condusă cu 7-10 și a tras cortina peste tabela grație unui 15-13. Băcăuanii rămân peste U Cluj și la un singur punct în spatele echipei de pe locul 9, Unirea Dej. Runda viitoare, Csoma și Comp. vor evolua acasă, contra cfelor de la CSM București. Știința: Ivkovic, Someșan (Sărăcuțu), Ivankovic (Vițelaru), Marinca, Cimili (Voinea), Csoma, Ghimeș- libero. Rezultatele complete ale etapei a 17-a: VC Caransebeș- SCM U Craiova 2-3, CSM București- VCM Piatra Neamț 3-0, U Cluj- Știința Bacău 2-3, Unirea Dej- Explorări Baia Mare 3-2, Tricolorul Ploiești- Steaua București 3-2. Derby-ul Arcada Galați- VM Zalău se joacă astăzi, de la ora 17.00, fiind televizat de Digisport. Clasament 1. Arcada Galați 16 14 2 43-16 40p.

2. Steaua București 17 13 4 44-18 40p.

3. SCM U Craiova 17 13 4 42-17 37p.

4. VM Zalău 16 13 3 41-18 37p.

5. Tricolorul Ploiești 17 12 5 41-25 35p.

6. CSM București 17 10 7 36-28 31p.

7. Explorări B. Mare 17 5 12 28-30 18p.

8. VC Caransebeș 17 6 11 26-39 18p.

9. Unirea Dej 17 5 12 25-42 16p.

10. Știința Bacău 17 5 12 23-41 15p.

11. U Cluj 17 4 13 19-42 13p.

12. VCM P. Neamț 17 1 16 8-50 3p. Programul etapei viitoare (18 februarie): SCM U Craiova- Tricolorul Ploiești, Steaua- Arcada Galați (se disputa pe 20 februarie), VM Zalău- Unirea Dej, Știința Bacău- CSM București (18 februarie, ora 17.00), VCM Piatra Neamț- VC Caransebeș. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.