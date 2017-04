Sport Din nou Aur pentru Adamas de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Linia foarte bună a rezultatelor de excepție înregistrată de sportivii Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău a continuat și weekendul trecut, când, perechea formată din Mateo Ipate și Sonia Stelea a evoluat la Alba Iulia la „Cupa Cetății”, un eveniment organizat de Clubul „Top Dance 2007” din localitate și Federația Română de Dans Sportiv. Mateo și Sonia au concurat în competiția de Open Standard categorie de vârstă 14-15 ani, acolo unde au reușit să se încununeze cu titlul de „campioni” trecându-și în cont medaliile de aur și cupele aferente. Cei doi sportivi sunt pregătiți de antrenorii Romeo Tanasă, Camelia Tanasă și Cristi Sava. Dansul sportiv românesc ia o pauză de două săptămâni pentru sărbătorile pascale, dar sportivii de la Adamas nu se odihnesc pentru că se pregătesc pentru concursul internațional „Bacău Dance Open” ce va avea loc la sfârșitul lui aprilie la Centrul de Afaceri și Expoziții, un concurs în premieră pentru Bacău și pentru partea de Est a României. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.