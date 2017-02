Prezentarea, de către primarul Nicolae Gnatiuc, a situației Serviciului public de apă și canalizare din municipiul Onești la o lună de la preluarea acestuia de către SC Direcția Domeniului Public și Privat (SC DPP), a arătat că vin vremuri grele pentru locuitorii municipiului de pe Trotuș în privința apei potabile. ”Atât Consiliul Local cât și Primăria municipiului Onești ne-am asumat preluarea acestui serviciu de la SC Apă Canal și acum s-a constatat că pierderile tehnologice au fost de 71 la sută, fapt ce face ca pierderile financiare să fie de 577 000 lei!” – a declarat primarul Nicolae Gnatiuc, care a mai menționat:”Sunt pierderi și furturi foarte mari! In cartierul Slobozia, la o rețea nouă, construită de câțiva ani, pierderile sunt aproape de 50 la sută! Pentru a stopa furturile, echipe formate din angajații DPP împreună cu Poliția vor verifica branșamentele în cartierele municipiului. În plus, am preluat toți angajații SC Apă Canal cu înțelegerea că această firmă nu va înainta în instanță nici un proces, dar se pare că nu este așa! Recent, la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) acestei firme a fost contestat tot procesul nostru de preluare a sistemului de apă și canalizare, urmând ca această problemă să ajungă în instanță!” De la AGA Apă Canal edilul – șef al Oneștiului a menționat și faptul că “pentru municipiul nostru s-a hotărât emiterea unei facturi în valoare de 230 000 lei pentru apa meteorică, din ultimii ani!” Primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc a mai evidențiat o problemă:”Fondul de salarii al celor aproape 160 de angajați de la SC Apă Canal se ridică la 4,1 miliarde de lei vechi, mai mult de jumătate din acești angajați fiind retribuiți cu salarii minime. Aceasta în timp ce la DPP, fondul de salarii al celor 350 angajați ajunge la 600 000 lei! Se impune ca și foștii salariați de la Apă Canal să fie pe același aliniament, ca la DPP!” Dar problemele legate de Serviciul public de apă și canalizare al municipiului Onești nu se opresc aici. Primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc a făcut cunoscut și faptul că autoritățile locale sunt întrebate de Consiliul Concurenței “de ce a delegat în administrarea DPP acest serviciu public și nu a fost organizată licitație publică? Astfel, ni se cere să rezolvăm legal această situație, să organizăm licitație publică, fapt pentru care am și demarat procedurile, care pot dura până la un an!” Oneștiul are probleme și cu înscrierea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB). Deși primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc a menționat că “din 89 membri ai ADIB un număr de 61 sunt de acord cu intrarea Oneștiului în această asociație (lucru ce ar face ca oneștenii să plătească apa la prețul pe care îl practică acum Compania Regională de Apă Bacău , sunt unități administrative teritoriale din județ (la Moinești), care a respins posibilitatea ca municipiul de pe Trotuș să fie membru al ADIB. Consilierul local Constantin Lazăr (PNL) a menționat: ”Trebuie ca să facem ceva! Nu este o soluție numai ca să oprim pierderile și să ne amintim de Ovidiu Budeanu. Să accesăm fonduri prin proiecte și să colaborăm cu salariații de la SC Apă Canal și de la DPP pentru limitarea pierderilor”. Menționăm că pentru analizarea tuturor problemelor cu care se confruntă municipiul Onești în privința apei în cursul săptămânii viitoare va avea loc o întâlnire a tuturor factorilor de decizie la sediul primăriei din localitate. 0 SHARES Share Tweet

