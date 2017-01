Despre dieta mediteraneană se cunoaște de ceva vreme că are beneficii fizice semnificative. Acum, cercetătorii de la Universitatea Deakin din Melbourne au descoperit că poate de asemenea ajuta persoanele care suferă de tulburări mentale. Echipa de la Deakin a studiat efectele acestui tip de alimentație asupra unui grup format din pacienți diagnosticați cu tulburări depresive majore. Aceștia au consumat timp de 12 săptămâni o dietă în care au predominat proteinele, fructele și legumele proaspete, verdețurile, uleiul de măsline și nucile, iar oamenii de știință au observat că o treime dintre participanți au declarat că au observat o îmbunătățire semnificativă a stării de spirit și a simptomelor resimțite. Potrivit directoarei Centrului pentru Alimentație și Dispoziție din cadrul universității amintite, dieta mediteraneană a fost asociată anterior cu rezultate pozitive asupra sănătății cardiovasculare, cu reducerea riscului de diabet și creșterea longevității. „Cunoșteam deja că dieta (mediteraneană — n.r.) are un impact foarte puternic asupra aspectelor biologice ale organismului nostru care influențează riscurile de depresie”, a declarat marți Felice Jacka pentru ABC. „Sistemul imunitar, plasticitatea creierului și microbiomul intestinal par să aibă un rol central nu numai pentru sănătatea noastră fizică, ci și pentru cea mentală. Iar alimentația, desigur, este factorul principal care influențează microbiomul intestinal”, a precizat aceasta. AGERPRES 3 SHARES Share Tweet

