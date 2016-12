Dictatura si dictatori

Este Siria o dictatura? Dupa normele occidentale este si, prin urmare, ar trebui sa fim de acord cu modul in care Occidentul trateaza cu regimul de la Damasc si cu sanctiunile care se pregatesc a fi impuse.

Dar, dupa aceleasi norme, Arabia Saudita este si ea o dictatura, inca si mai rea decât cea siriana, regimul executând atât dizidenti politici cât si cetateni acuzati de… vrajitorie. Si, totusi, Occidentul are relatii privilegiate cu Arabia Saudita, nu ii impune sanctiuni, ba chiar a desemnat aceasta tara sa vegheze la respectarea drepturilor omului in lume din partea ONU.

Daca vom compara cele doua tari vom observa ca, in vreme ce Siria acorda o libertate totala celorlalte religii, Arabia Saudita interzice orice altceva ce nu este Islam si chiar ce nu este Islam in versiune wahabita. In Siria triau in pace musulmani, crestini, kurzi si alte religii, femeile aveau drepturi egale cu barbatii, educatia era asigurata de stat. In Arabia Saudita femeile nu au voie nici sa conduca masini.

Desigur, cele doua tari sunt dictaturi insa vedem cu ochiul liber ca Occidentul le trateaza diferit. Arabia Saudita este capul de pod occidental in Orientul Mijlociu si executa fara sa discute ceea ce ii cer SUA. Siria, insa, cu Bashar al Assad presedinte, a refuzat cerintele americanilor si pentru asta s-a ales cu un razboi civil in tara.

Daca ne amintim bine si Saddam Hussein era un dictator bine vazut de Occident. Pâna in momentul in care nu a mai performat si a fost inlocuit. Muammar al-Gaddafi a fost prietenul Frantei pâna când Franta a vrut mai mult si Libia nu a vrut.

Razboiul din Siria a intrat intr-o faza in care se indreapta spre infrângerea asa-zisilor rebeli moderati, finantati de SUA.

Batalia se duce mai mult in mass-media si este cât se poate de evident ca presa mainstream occidentala are propria sa agenda, prezentând pe spatii largi asa-zisele bombardamente ale loialistilor contra spitalelor rebelilor si trecând sub tacere bombardarea de catre rebeli a spitalelor siriene si rusesti. Mai mult ca sigur, fortele guvernamentale siriene vor câstiga razboiul.

Din pacate pentru SUA, asta va insemna o intrare en-fanfare a Rusiei in Orientul Mijlociu. Iar asta ar insemna ca implicarea ruseasca ar putea ameninta interesele americane si in Yemen, unde Arabia Saudita lupta de luni de zile fara nici un rezultat.