Editorial Diaspora, vacă de muls pentru Guvern de Petru Done Săptămâna pe care tocmai am început-o este una dintre cele mai pline de evenimente care marchează viața celor mai mulți dintre noi. A venit toamna, am lăsat în urmă vacanța și se dă drumul la acțiunile trecute poate de câteva luni în agendă. Începe anul școlar, parlamentarii sunt deja la lucru, iar Guvernul nu mai prididește cu măsurile care să aducă mai mulți bani la buget. În fierbere sunt, însă, și românii care au ajuns din nou la muncă în străinătate, pentru că același guvern i-a luat și pe ei la ochi și îi vede mai ales ca pe o sursă bună de adus ceva bani în plus la în punga statului. Stranierii însă se rățoiesc deja la guvernanți și iată că îi cer premierului Mihai Tudose anularea amenzilor fiscale pentru românii din diaspora și a dublei impozitări. FADERE – Federația asociațiilor de români din Europa ne informează că necompletarea unui formular birocratic prevăzut în noul Cod Fiscal dă bătăi de cap milioanelor de români din afara granițelor. Pe lângă amenzi, ei vor fi siliți să mai plătească odată și în țară unele taxe achitate deja în țările în care muncesc. Fiscul a prezentat un astfel de formular de schimbare a domiciliului fiscal care ar fi trebuit să fie completat de toți românii care au domiciliul în România și rezidența în străinătate. Ei spun verde-n față ceea ce cred: anume că e vorba de „o măsură premeditată și absurdă de răzbunare împotriva milioanelor de români din diaspora". Păi de ce au plecat acești oamenii pe meleaguri străine? Tocmai din cauza proastei administrări a țării și a corupției clasei politice – spune președintele FADERE, Daniel Țecu. Iar în ultimii zece ani românii din afară au trimis acasă în jur de 55 de miliarde de euro.

