Sport Diana Volf a adus singurul titlu al Bacăului Din cele șase medalii de aur cucerite de atleții din județ, doar una a ajuns în orașul nostru, celelalte luând drumul Oneștiului de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La finalul săptămânii trecute, Bucureștiul a găzduit cea mai importantă competiție atletică indoor a sezonului: finala Naționalelor de Seniori și Tineret- Cupa de Cristal. Atleții din județul Bacău au totalizat 27 de medalii, trecându-și, însă, în cont un singur titlu național la Seniori, prin triplusaltista Elena Andreea Pațuroiu (CSM Onești- LPS Câmpulung Muscel), care a reușit și performanța cuceririi Cupei de Cristal. La Tineret, în schimb, băcăuanii au urcat de cinci ori pe locul 1. Patru din aceste titluri au luat drumul Oneștiului, unul singur ajungând în Bacău, adus de sprintera Diana Volf. Sportiva de 19 ani legitimată la CSȘ Bacău și CSȘM s-a laureat campioană națională de Tineret la 60 metri garduri, cu 8.51 secunde, timp care i-a garantat și bronzul probei în întrecerea Senioarelor, unde a fost devansată de Anamaria Nesteriuc și Anamaria Ioniță. „Este un timp foarte bun și o performanță de care suntem cu toții mândri. Diana a muncit mult pentru a ajunge aici”, a declarat antrenoarea atletei, Teodora Jercălău. Pentru Diana Volf, reușita de la finala Naționalelor Indoor constituie, totodată, și un important stimulent în vederea competițiilor internaționalelor de anul acesta. Prima provocare o constituie Balcaniada de Juniori, însă cel mai important examen îl reprezintă Europenele de Juniori programate în iulie, în Italia, la Grosseto. „Diana și-a asigurat baremul probei de 100 metri garduri, care este de 14.30. Anul trecut, ea a reușit un timp de 14.10, care trebuie însă reconfirmat anul acesta. Sperăm ca totul să meargă așa cum ne dorim, iar în vară, CSȘ Bacău și CSȘM să fie reprezentate la Europene și de Diana Volf”, a concluzionat Teodora Jercălău. 0 SHARES Share Tweet

