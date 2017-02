Un nou succes pentru atletismul oneștean. La Balcaniada U20 de la Istanbul, Diana Bogos (SCM Onești) a cucerit aurul în proba de 800 metri, pe care a parcurs-o cu timpul de 2:12.42 min. Campioană balcanică la 800 metri, Bogos a urcat pe podiumul de premiere și cu echipa de ștafetă a României 4×400 metri, laureată cu argint. În echipa de ștafetă, alături de Bogos, s-a regăsit și o altă reprezentantă a CSM Onești născută în 1999, Iulia Nicoleta Banagă. Ștafeta României care s-a clasat pe locul secund, în urma Bulgariei, a fost completată cu Cristina Bălan și mezina Bianca Antonm. 0 SHARES Share Tweet

