Top Story Dezvoltarea, prioritate zero pentru Consiliul Județean de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii s-au întâlnit, luni, într-o ședință cu o ordine de zi foarte lungă, cum nu a mai avut de multă vreme Consiliul Județean. Interesul comun față de proiectele de dezvoltare sau, poate, binecuvântarea dată de pr. Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești, la începtul întâlnirii, i-a făcut pe aleși să abordeze un ton mai constructiv decât altădată. În cea mai mare parte s-a discutat despre investiții, despre surse de finanțare sau parteneriate care permit accesarea unor programe. Începând de la raportul de activitate al președintelui CJ Bacău pe 2016, care are peste 300 de pagini și prezintă obiectivele finalizate în 2016 și cele propuse pentru 2017, până la rubrica „Diverse”, s-a vorbit despre reabilitare, modernizare, reparații capitale. „Prin toate aceste proiecte mai facem un pas spre îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea județului, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ. Și pe ordinea de zi a acestei ședințe sunt foarte multe obiective care țin de infrastructura rutieră, de sănătate și servicii socilale. E cel mai frumos mărțișor pe care putem să-l oferim cetățenilor județului Bacău.” Consens pentru podul peste Trotuș Între inițiativele aprobate de aleși, mai importante sunt cele care vizează reabilitarea clădirilor din „Spitalul vechi”, care găzduiesc secțile ORL, Oncologie, HIV, Infecțioase Adulți și Psihiatrie, susținerea unui proiect destinat copiilor cu autism, efectuarea de reparații capitale la Centrul de Educație Incluzivă nr. 1, reabilitarea Centrului de Recuperare Neuropsihiatrică Dărmănești și armonizarea cu noul Cod Fiscal a mai multor documentații privind modernizarea drumurilor județene: DJ 119, DJ 252 C, DJ 123, DJ 117. „Sunt decizii pe care trebuie să le luăm azi pentru că aceste proiecte urmează să fie trimise spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)”, a declarat președintele CJ. În afara ordinii de zi, s-a discutat tot despre investiții: Floarea Ivanof a solicitat sprijin pentru salvarea DJ 116 C, care leagă orașul Tg. Ocna de Mânăstirea Măgura, iar Cezar Olteanu a insistat ca toți aleșii, adică și cei din PSD-ALDE, să semneze memoriul prin care se cere preluarea de către Ministerul Transportului a podului peste Trotuș. „Trebuie să reluăm demersul, altfel nu numai județul va fi rupt în două, ci și Moldova”, a avertizat el. Sorin Brașoveanu i-a asigurat de sprijin și a precizat că documentul ar trebui să fie trimis la București înainte ca Ministrul Transporturilor să vină în Bacău, vizita acestuia fiind programată în a doua jumătate a lunii martie. Consiliul Județean este, de luni, în formulă completă, mai exact a crescut de la 33 la 36 de consilieri. Cei trei social-democrați care au plecat în Parlamentul României – Theodora Șotcan, Ionel Floroiu și Claudiu Ilișanu – au fost înlocuiți de Gh. Bejan, Roxana Hîrțescu și Vasile Cautiș. 6 SHARES Share Tweet

