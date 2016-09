Dezbateri menite sa îmbogateasca teoria si practica profesiei contabile

Profesionistii contabili se pregatesc pentru un final de luna bogat in evenimente. Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR) vor traversa, astfel, un Septembrie aniversar, la implinirea a 95 de ani de la infiintarea organizatiei, vor sarbatori Ziua Nationala a profesiei si vor asista, direct sau prin reprezentanti, la dezbaterile celei de XXI-a editii a Congresului Profesiei Contabile. Despre semnificatia acestor evenimente ne-a vorbit presedintele Filialei Bacau a CECCAR, Marcel Bulinschi.

– Trei evenimente importante vor marca, în aceasta luna, domnule presedinte, viata filialelor CECCAR din toata tara. Care sunt acestea?

– Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a instituit, acum mai bine de zece ani, în 2004, Ziua Nationala a Contabilului Român, pentru a marca rolul profesionistilor contabili în bunul mers al afacerilor si dezvoltarea economica în general. Ziua Nationala a Contabilului Român este sarbatorita în fiecare an pe 21 septembrie de filialele CECCAR prin manifestari cultural-stiintifice, întâlniri socioprofesionale, simpozioane si mese rotunde.

Tot in ziua de 21 septembrie, CECCAR sarbatoreste implinirea a 95 de ani de la infiintare.

De asemenea, in perioada 23 – 24 septembrie va avea loc Congresul Profesiei Contabile din România.

– Cum va fi sarbatorita în Bacau Ziua Nationala a Contabilului Român si cu ce imagine profesionala vine filiala CECCAR la cele trei evenimente?

– Filiala Bacau a CECCAR sarbatoreste cele trei evenimente in sala „Ion Ionescu de la Brad”, situata in strada Vasile Alecsandri, nr.43. La festivitate sunt invitati reprezentanti ai vietii publice bacauane, precum si profesionisti contabili. Se va proceda la prezentarea unui material cu tema „CECCAR – 95 de ani de existenta în slujba profesiei contabile” si se vor acorda plachete si diplome de merit unor experti contabili si contabili autorizati care s-au remarcat in activitatea profesionala desfasurata. De asemenea, se va proceda la inmânarea distinctiilor in cadrul „Topului local al celor mai bune societati membre ale CECCAR”.

– Editia a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România are în vedere o problematica de actualitate, care scoate în evidenta preocuparile în cautarea de solutii aplicabile pentru consolidarea acestei profesii. În ce masura tine ea pasul cu modernizarea societatii în toate aspectele ei?

– Tema centrala a congresului este „Profesia contabila în era digitala. Provocari si oportunitati”. Specialisti din profesia contabila din România si de peste hotare vor avea prilejul sa dezbata din perspective noi preocupari vechi si actuale ale profesiei într-o lume globalizata. Profesia contabila este sursa de informatii pentru existenta oricarui stat. Fara aceasta sursa, statul, practic, nu poate exista, intrucât unele informatii contabile stau la baza adoptarii oricaror decizii corporative, publice si politice. De calitatea acestor informatii depinde în totalitate planificarea strategica a dezvoltarii economice, sociale si politice a oricarui stat.

– Ce înseamna, pentru contabilitate, informatizarea, digitalizarea? Ce impune aplicarea unor asemenea procese tehnologice în profesia dumneavoastra?



– În prezent, pentru un specialist în domeniul financiar-contabil nu mai este suficient sa cunoasca în detaliu tehnica profesionala contabila, modalitatile de efectuare a controlului sau auditului, reglementarile legislative sau sa detina cunostinte necesare efectuarii analizelor economico-financiare, ci trebuie sa dispuna de cunostinte, din ce în ce mai detaliate, cu privire la utilizarea tehnologiilor informationale si de comunicatii, a avantajelor strategice pe care le poate obtine firma prin implementarea lor, a modului în care aceste avantaje se pot transforma în profit pentru entitatea economica respectiva.

– Sunt pregatite societatile comerciale, institutiile si organizatiile, clientii profesionistilor contabili, pentru a tine si ele pasul cu revolutia tehnologica de care vorbim?



– Dezvoltarea societatilor comerciale depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea în informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Profesionistii contabili sunt implicati în toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza în firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, în întreprinderi comerciale, industriale, financiare, în organizatii non-profit, în entitati din sectorul public, în institutii, în educatie etc. Fiind implicati în atâtea structuri, ei asista guvernele în atingerea obiectivelor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare. De aici rezulta rolul important jucat de profesionistul contabil. Din pacate, acele entitati care nu vor tine pasul cu revolutia tehnologica din domeniul financiar-contabil vor avea de suferit.

– Ce asteptari aveti de la cea de a XXI-a editie a Congresului Profesiei Contabile?



– Personal, am convingerea ca atât specialistii români cât si cei straini care vor participa la cea de a XXI-a editie a Congresului vor gasi solutii la problemele cu care se confrunta la ora actuala profesia contabila.