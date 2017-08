Dezbaterea Proiectului privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual al Primariei si Consiliului Local Onesti a stârnit o atmosfera incinsa, plina de de incordare.

Desi primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc a mentionat ca “pentru clarificarea multor chestiuni ale acestui proiect au avut loc consultari cu liderii onesteni ai partidelor politice reprezentate in Consiliul Local si cu conducerea Sindicatului functionarilor publici”, alesii locali onesteni ai opozitiei au fost nemultumiti de faptul ca li s-au inmânat noile grille de salarizare cu câteva minute inainte de inceperea sedintei.

“Nu vreau ca sa spun ca salariile sunt mari sau mici dar principala nemultumire izvoraste ca acum ni se pun in fata aceste anexe! Putem spune ca acestea au fost calculate corect dar Legea 153 a dat niste principii si un nomenclator cu ierarhizarea functionarilor publici. Nu putem vota asa ceva, ce nu se intelege din aceste anexe! Puteam face amendamente la acest proiect de hotarâre!”, a mentionat consilierul local Gheorghe Ene.

Aflat in fata acestui impas primarul Onestiului Nicolae Gnatiuc a solicitat sa fie facuta o pauza, pentru a putea fi studiate lucrurile in amanunt dar din rândul consilierilor locali Mihaela Badic Geaboc (ALDE) a exprimat opinia ca “nu se poate afla in câteva minute cum au fost calculate noile salarii. Aceasta este ‘o simulare a salariilor’, despre care credem ca a fost facuta cu responsabilitate.” In risipirea starii de suspans Nicolae Gnatiuc a mentionat ca “din cei 223 angajati ai Primariei si Consiliului Local 212 beneficiaza de cresteri salariale, unele consistente chiar. Aceasta crestere salariala pune o presiune pe bugetul local al municipiului de 32 000 lei in fiecare luna, ceea ce inseamna aproape 400 000 lei anual. Astfel, pentru a nu scade salariile si pentru a nu diminua numarul de angajati, s-au redus mult investitiile!”

Pentru a aplana situatia creata in dezbaterea acestui proiect de hotarâre (ce risca din moment in moment sa fie amânata!), primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc a subliniat faptul ca “indestularea acestor salarii se face din taxele si impozitele aprobate in Consiliul Local. Va rog sa solicitati taxe si impozite pentru a mari salariile functionarilor publici, sa ne gândim si la contribuabili!”

Consilierul local Alexandru Cristea a facut observatia ca “in cazul debutantilor, la functii calificate salariul pleaca de la nivelul salariului de baza” iar social – democratul Emil Lemnaru a atras atentia ca “sunt niste lucruri ce trebuie corectate.

Este desconsiderare pentru cei care au facut studii superioare sa aiba salarii ca cei cu studii medii. Sa le asiguram cu 200 lei lunar mai mult si sa fie promovati, pentru a-i face sa ramâna in tara!” Emil Lemnaru a propus ca “Piata Agroalimentara din Onesti sa lucreze in sistem de autofinantare, cu posibilitatea de a-i stimula pe angajatii acesteia, sa fie curatenie si ordine fiind aspecte ce trebuie motivate!”

Cu mâhnirea ca acest proiect nu a fost pregatit corespunzator pentru dezbatere consilierii Partidului National Liberal s-au abtinut la vot, ceea ce a dat si mai mari emotii primarului Onestiului, Nicolae Gnatiuc, care a observat “votarea la limita” a proiectului (de catre consilierii PSD, PSRO sI ALDE).

Prin acest proiect de hotarâre au fost stabilite salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul permanent al Consiliului Local, din aparatul de specialitate al primarului, institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local precum si a Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor din municipiul Onesti.