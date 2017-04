Economie Dezastru prin livezile din tot județul de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Zăpada mieilor”, căzută din abundență peste tot județul, pune în pericol viitoarele producții de fructe. Astfel, sute de hectare de livezi, unde pomii fructiferi au apucat să înflorească, par a fi compromise în totalitate de neaşteptatul fenomen meteorologic. Cele mai afectate sunt plantaţiile de cireşi, vişini şi pruni pe care zăpezile „rătăcite” de primăvară le-a prins în plină floare. „Stăm şi ne uităm la capriciile naturii. Săptămâna trecută, toată livada era înflorită, iar acum, iată!, frig şi umezeală. Chiar dacă, să zicem, nu o să distrugă pomii, fructe tot nu or să mai facă, e clar. După opinia mea, recolta de cireşe şi vişine va fi compromisă 100 la sută. Chiar dacă, de exemplu, am apucat cu o zi în urmă, să stropesc pomii, pe circa 60 la sută din suprafaţă, cu o substanţă despre care se zice că ar proteja pomii împotriva stresului termic”, a declarat Pavel Teodorescu, proprietarul celei mai mari suprafeţe de livadă, în Iteşti, de cireşi şi vişini din judeţ. În livada de la Iteşti, imaginile sunt dezolante, în condiţiile în care, cu doar câteva zile în urmă, pomii fructiferi erau în plină floare, iar acum, albul zăpezii acoperea inflorescenţele care, nu demult, parfumau întreg arealul pomicol. În plus, din loc în loc, zăpada umedă, grea, aşternută în ultimele ore, a reuşit să rupă cracii groşi ai pomilor fructiferi mai bătrâni. Un astfel de fenomen a mai fost înregistrat în urmă cu mai bine de două decenii, când, la fel, în perioada 19-20 aprilie, o zăpadă întârziată a compromis livezile din tot judeţul. Din păcate, frontul atmosferic extrem de rece s-a propagat pe o arie întinsă, cuprinsă între Mehedinţi până spre Suceava, incluzând şi Bacăul. „Pomii nu-i poţi lua în casă” Şi în zona Plopana, unde mai există câteva plantaţii de pomi fructiferi, situaţia este aproape la fel ca cea de la Iteşti. „Să zicem că, deocamdată, nu ar fi un risc prea mare. Însă, dacă va fi şi un îngheţ, atunci, într-adevăr, e o mare problemă. Îmi amintesc de o zăpadă care căzuse prin anii ’80, undeva prin 5-6 mai şi, la fel, credeam că nu va mai rămâne nimic. Norocul de atunci a fost că nu a îngheţat, ci a doua zi a fost chiar cald, frumos. Pericolul e să nu fie, cum au zis meteorologii, temperaturi sub – 2, 3 grade, pe perioadă prelungită, de dimineața până seara. Oricum, noi stăm pregătiţi cu grămezi de paie, de resturi vegetale pentru a le da foc, în speranţa că mai salvăm ceva. Dar dacă va fi ger, nu avem nicio şansă. Pomii nu-i poţi lua în casă”, a declarat Nicolae Nistor, pomicultor din Plopana. Șanse mai mari de a nu suferi o au livezile de meri, peri și gutui, unde pomii nu au apucat să înflorească, decât sporadic. „O să facem o adresă către primăria din Itești și Direcția Agricolă pentru a se constitui comitetul de urgență și a constata situația din livadă. Nu știm cum vor evolua lucrurile, depinde foarte mult de temperatura care va fi în orele următoare. Să nu scadă sub – 4 grade”, a declarat Lucian Florea, proprietarul din Iteşti al celei mai mari suprafeţe de livadă cu meri din judeţ. Fructe mai scumpe sau…deloc „Părerea mea că această zăpadă va afecta o parte din pomii înfloriţi, dar nu în totalitate, pentru că încă sunt temperaturi pozitive. Deocamdată. Însă, riscul cel mare va fi dacă, aşa cum zic meteorolgii, se va însenina, când apare fenomenul de ger, -2, -3 grade. Îngheaţă stigmatul florii, receptaculul florar etc şi, astfel, se poate compromite producţia”, a precizat dr. Ing. Florin Acatrinei, expert în pomicultură la Direcţia Agricolă Bacău. Conform ANM, în intervalul joi, 20 aprilie, ora 18:00 – vineri, 21 aprilie, ora 9:00, va fi cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare în Moldova. Dacă vremea rea va afecta culturile, în mod cert fructele autohtone se vor scumpi, la toamnă. Posibil, chiar şi cele aduse din import. 1 of 8 146 SHARES Share Tweet

