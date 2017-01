Contrasens Deținătorii adevărului absolut de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Societatea românească a fost luată, din nou, prizoniera unor grupuri de interese cu mare putere de manipulare, exact ca în vremurile de tristă amintire ale guvernării Boc-Băsescu. Atunci, ar trebui să ne amintim, se dezbina și se stăpânea. Se găseau, în permanență vinovați de serviciu pentru eșecurile Guvernului iar cei care denunțau campania de căutare a țapilor ispășitori erau intimidați. Se ajunsese să se ceară interzicerea unor posturi de televiziune care nu se aliniaseră opiniei guvernamentale. Iată că acele zile au revenit. Cu un mic efort din partea presei cu epoleți și a structurilor specializate în manipularea maselor. Faptul că unii au o opinie care nu se aliniază celei considerate de o minoritate a fi „adevăr” este considerat o gravă crimă. Așa s-a ajuns să se ceară închiderea unor posturi de televiziune pentru că „dezinformează”. Dar cine decide ce este adevăr și ce este dezinformare? Cine deține adevărul absolut? În mod firesc, nimeni. În istorie, cenzura a fost impusă mereu de frică. Unor împărați, regi, inchizitori sau dictatori le-a fost frică de faptul că adevărul îi va elibera pe cei ținuți în sclavie. Le-a fost teamă de pluralitatea opiniilor, de exprimarea liberă, de presa independentă. Și au căutat să suprime vocile care îi criticau, care le devoalau impostura, minciunile, manipulările. Ceea ce se întâmplă astăzi în România este același joc al fricii; doar că pumnul în gură îl pun nu un guvern opresiv, ci un grup de cetățeni care au fost convinși prin mijloace specifice că sunt singurii care dețin adevărul. Sindromul mesianic a cuprins societatea; la tot pasul dai peste inși convinși de faptul că au primit misiunea divină de a salva țara. Îi recunoști foarte ușor după modul în care resping orice argument care le contrazice ideile și după încrâncenarea cu care încearcă să-și impună propiul model politic. Din păcate, cenzura, violența socială și manipularea nu au produs niciodată lucruri bune, ci doar regimuri totalitare – fie de dreapta, fie de stânga – care, ce surpriză – și-au devorat susținătorii… 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Criză de polițiști comunitari în Colonești Articolul următor 15 februarie, noul termen de preschimbare a atestatelor de funcţionare a benzinăriilor

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.