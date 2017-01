Modul cum s-a efectuat deszăpezirea străzilor din Oneşti în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele zile i-a nemulţumit pe mulţi dintre locuitorii municipiului. Acţiunea a început încă de vineri, cu stângul, spun cetățenii, pentru că deşi străzile de intrare în Oneşti dinspre comunele Oituz şi Mănăstirea Caşin au fost curăţate, în municipiu utilajele de deszăpezire şi-au făcut apariţia în jurul orelor prânzului, oamenii fiind nevoiţi să meargă prin zăpadă! Pe de altă parte, viscolul puternic a făcut ca munca celor care au lucrat la deszăpezire să fie aproape în zadar, ei fiind nevoiţi să cureţe în mai multe rânduri zăpada de pe străzile centrale ale orașului. În acelaşi ritm s-a lucrat şi sâmbătă 7 ianuarie, când oneştenii au putut constata că utilajele de deszăpezire au acţionat doar pe străzile principale, fiind imposibil de a merge pe trotuare, dar şi pe străzile aflate în incintele blocurilor de locuit. Ca de fiecare dată după ninsori mai puternice şi acum la Oneşti oamenii „au croit” poteci prin nămeţi, pe Calea Mărăşeşti, în zona Catedralei Ortodoxe şi a Casei de Cultură a Sindicatelor precum şi prin alte zone (inclusiv în apropierea Pieţei Agroalimentare a municipiului, la spaţiul comercial de pe platforma betonată fiind cel mai greu de ajuns, în lipsa deszăpezirii). Abia duminică, 8 ianuarie, de la ora 14.00, a avut loc prima întâlnire a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea primarului municipiului Nicolae Gnatiuc. Acesta a menţionat că „pentru degajarea celor 110 km ai arterelor municipiului Oneşti se acţionează cu utilaje din dotarea SC Domeniul Public şi Privat (DPP) SA şi anume cu o basculantă cu lamă şi sărăriţă, o cisternă cu lamă şi sărăriţă, două gredere autopurtate, şase tractoare cu lamă, un buldoexcavator şi un mini-încărcător. De asemenea, un număr de 160 de angajaţi acţionează la degajarea zăpezii de la trecerile de pietoni, la sensurile giratorii din municipiu şi la degajarea zăpezii de pe trotuare”. Deşi la întâlnirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Oneşti a mai fost doar un pas până ca factorii responsabili de asigurarea condiţiilor normale pentru desfăşurarea activităţii în urma căderilor masive de zăpadă să se declare mulţumiţi de evoluţia lucrurilor, totul a luat o altă întorsătură! Recunoscând faptul că deszăpezirea s-a dovedit ineficientă în multe zone ale oraşului, Nicolae Gnatiuc, primarul Oneştiului, a conştientizat că este o situaţie critică la deszăpezirea străzilor şi bulevardelor municipiului şi a dispus ca în cursul nopţii să se acţioneze la capacitate maximă, cu toate utilajele din dotarea SC DPP. Mai mult, el a cerut şi ajutorul firmelor din municipiu pentru ca zăpada să fie transportată în albia unui râu. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.