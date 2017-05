„Destine coregrafice în zbor”, un spectacol – atestat al elevilor de la „Artă”

Elevii de clasa a XII-a, de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău au susținut luni seara, pe scena Teatrului Municipal „Bacovia”, examenul de atestat de la secția Coregrafie. Un atestat – spectacol, un bal solemn, dedicat tuturor celor prezenți – părinți, profesori, colegi, prieteni care au fost, sunt și le vor fi alături în cariera lor.

„Anii s-au scurs prea repede ca să ne dăm seama când am început împreună să ne dedicăm acestei arte, în clasa a V-a sau a IX-a? Iată-ne acum alături de o promoție de elită a colegiului nostru. O promoție care a adus an de an premii în Bacău, cu care am realizat spectacole, am reprezentat cu mândrie orașul în București, Cluj, Galați, Brașov, Timișoara, Constanța, Mangalia, Iași, dar și în Croația, Germania, Italia. An de an am descoperit în această specialitate un limbaj inedit prin care ne-am putut exprima sentimentele, visele, trăirile, întruchipând personaje pe care le-am creionat cu multă migală pe scenă în momente de dans clasic, contemporan, caracter, popular”, s-a adresat publicului prof. Simona Baicu, cea care le-a îndrumat an de an pașii acestor artiști.

Au susținut probele de atestat elevii Elena Boboc, Severin Brunhuber, Andreea Burghelea, Cristian Crețu, Radu Munteanu, Alexandru Radu, Georgiana Silitră și Raluca Spita.

Spectacolul a cuprins și alte momente oferite de elevii colegiului: baletul Giselle, un pas de trois din Spărgătorul de nuci de Ceaikovski, Esmeralda din baletul cu același nume de Cezar Pugni, după romanul Cocoșatul de la Notre Dame de V. Hugo, a fost și Jerome din Flăcările Parisului, și Franz – Coppelia, L. Delibes, și pasărea albastră din Frumoasa din pădurea adormită, prințul Siegfried din Lacul lebedelor, Baletul Raymonda, muzica de Minkus, ce a propus o altă frumoasă poveste de dragoste, un charleston celebru, pe muzica de Louis Armstrong, Gopak – Soloviev, Visul unei nopți de vară, dans contemporan, La vie en rose, Edith Piaf, Ginger bread, Experience, Blestem – Celebra M. Tănase, o suită ardelenească, iar în final un Vals Prokofiev. Un spectacol plin, frumos, elegant. Și o seară de neuitat, pentru mulți dintre noi.

Spectacolul de atestat al elevilor Colegiului National de Arta "George Apostu" Bacau Posted by Desteptarea de Bacau on Monday, May 8, 2017