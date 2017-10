Editorial Destine construite din puzzle de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La închiderea șantierului Habitat for Humanity din cartierul Izvoare cineva spunea la un moment dat că noul cartier creat din 36 de case este rezultatul muncii unui puzzle. Cele 36 de familii reprezintă fiecare o piesă din puzzle, pentru că povestea fiecăreia duce în final la construirea unei comunități. Săptămâna trecută, reprezentanții Habitat for Humanity împreună cu partenerii săi, au construit 36 de case în cinci zile. Un proiect ambițios, văzut de unii cu scepticism. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât șantierul organizat în cadrul “BIG BUILD 2017” a fost și cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat organizat vreodată în Europa. La finalul celor cinci zile, casele au fost finalizate în procent de 100% la exterior, iar la interior între 50 și 80%. Trecând peste termenii de execuție și peste procente, rămâne să analizăm și să aplaudăm calitatea umană a oamenilor care au făcut acest proiect realizabil. Că au fost străini, că au fost români, că au venit de la depărtare sau din Bacău, important este faptul că din mâinile forței umane implicate au rezultat 36 de case pentru familii cu venituri mici, dar stabile. Viitorii proprietari mai au de trecut un hop în primăvara anului 2018, când în zonă vor fi aduse toate utilitățile. Faptul că și-au văzut casele ridicate i-au făcut să uite pentru o clipă de distanța până în oraș, de lipsa utilităților, de haitele de câini maidanezi care își fac veacul prin zonă, de lipsa școlilor sau a grădinițelor, de faptul că sunt la marginea orașului, într-o zonă în care singurele locuințe existente sunt cele care au făcut obiectul unui alt proiect Habitat for Humanity derulat în anul 2015. Cu toate aceste lipsuri, la care se adaugă multe altele, oamenii s-au bucurat pentru simplul fapt că au o casă a lor. În loc de chirie, vor plăti rate timp de 20 de ani, pentru o locuință pe care o pot cumpăra doar cu 18.500 de euro și nu cu 45.000 de euro cât ar fi costat în condiții normale o casă. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.