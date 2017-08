Pentru că, pentru cine nu știe deja, Bacăul are Delta lui, iar ea se numește Lacul Bacău 2 și e arie naturală protejată aflată în custodia Centrului Regional de Ecologie (CRE), organizația împreună cu Asociația Door2Ourdoor au pregătit pentru toți băcăuanii pasionați de natură, de sporturi ”extreme” și fotografie, o ieșire, la acest sfârșit de săptămână, chiar aici. O destinație perfectă de weekend ”la tine acasă” pentru ”o călătorie în natură în care să uităm de grijile cotidiene, pentru a ne bucura de fauna și flora acvatică ce poate fi observată chiar de pe luciul apei”, spun organizatorii evenimentului ”Aventură în DELTA Bacăului”, programat pentru zilele 2-3 septembrie 2017, pe Lacul Bacău 2. Băcăuanii care-și doresc această aventură trebuie să știe că pe parcursul celor două zile vor avea ocazia să exploreze Delta Bacăului în bărci cu motor, să se plimbe cu ambarcațiuni de tip caiac și canoe, să experimenteze trasul cu arcul, să parcurgă trasee de corzi la înălțimi mici, să învețe nodurile utile, să învețe elemente esențiale în acordarea primului ajutor, să fotografieze și chiar să participe la activități de teambuilding prin joc și joacă. ”Noi oferim echipamentele necesare, zona special amenajată pentru camping, sprijin la montarea corturilor, instruire, monitorizare și îndrumare specializată precum și o porție delicioasă de gulaș pregătită de bucătari pricepuți”, spun membrii CRE și Door2Outdoor Bacău. Numărul de locuri disponibile este 80, așa că, cine vrea să participe la Aventura în Delta Bacăului trebuie să se înscrie din timp, pentru confirmarea participării și pentru informații legate de costuri având la dispoziție următoarele date de contact: contact@naturabacau.ro, mesaj pe facebook Cre Bacau sau la telefon 0748695963. Termen limită de înscriere: 31.08.2017, orele 20.00. 26 SHARES Share Tweet

