Contrasens Despre naționalism și alte priorități de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tema naționalistă, dezvoltată de unele partide în campania electorală, nu a avut, aparent, succes, nici ANR și nici PRU neatingând pragul electoral. Doar aparent, deoarece o bună parte din discursul naționalist – suveranist a fost preluat de PSD. S-a văzut, dealtfel, în primele declarații ale liderului social-democrat, Liviu Dragnea, acest lucru. România se află într-o poziție destul de neplăcută deoarece este nevoită nu doar să importe produse alimentare pe care ar putea să le producă pe plan local, dar mai este nevoită să se și conformeze unor ordine venite de la cancelariile occidentale. Ani de zile liderii naționali au acceptat să primească ordine de la ambasadorii străini, la fel cum liderii comuniști executau, în anii ’50, ordinele date de consilierii sovietici. Această manieră de a face politică trebuie să înceteze. România trebuie să-și recâștige suveranitatea, măcar în limitele stabilite de tratatul de asociere la UE. Deși nu s-a prea discutat, este nevoie și de o reformă în Justiție. Pe de o parte, trebuie stabilită o răspundere a magistraților, care să stabilească clar ce se întâmplă dacă este condamnată o persoană nevinovată sau dacă un procuror trimite în judecată pe cineva pentru o faptă care nu există. Pe de altă parte, trebuie să înceteze circul telejustiției care are drept singur scop compromiterea unor dușmani politici și e nepărat nevoie să fie reformulat articolul referitor la arestarea preventivă care permite, astăzi, încătușarea unei persoane doar pentru o bănuială, chiar dacă nu există probe.

Trebuie remediată și problema ascunderii profiturilor de către companiile transnaționale, care primesc facilități și ajutoare de stat dar care nu vor să plătească impozit către statul român.

Desigur, sunt multe lucruri care trebuie îndreptate, însă acestea ar fi un bun început.

