Sunt sigur ca parafrazez un milion de oameni cand spun asta, dar la naiba! Daca continuati sa faceti greseli, dar toate sunt diferite, se numesc „experiente” si este bine sa le faceti ca sa invatati din ele. Doar asa puteti evolua! Esti interesat de cat costa o optimizare seo? Poti afla informatii pe DanBradu.com Cu acest optimism de inceput, continui prin a va spune urmatorul lucru: Urasc sa fac greseli. Sunt criticul meu cel mai aspru si, spre deosebire de criticii pe care-i pot avea online, nu pot sa nu observ ce anume fac gresit si sa nu incerc sa ma corectez. Sunt sigur ca nu sunt singur aici. Ca notiune de baza in marketingul de continut, trebuie sa intelegeti ca greselile sunt inerente si se vor intampla mai devreme sau mai tarziu, indiferent de masurile pe care le luam pentru a le evita. Deci, ce facem pentru a pastra experientele in timp ce minimalizam greselile? Practic, cum facem acele greseli pe care le invatam, nu cele care ne dau inapoi? Aflati despre clientii dvs. „Cea mai grava greseala pe care o puteti comite in marketingul de continut este necunoasterea clientilor dvs. Intregul punct al disciplinei se leaga de acest aspect, dovedind ca va pasa de ei, ca stiti nevoile lor si ca depuneti eforturi pentru a crea continut care raspunde acestor nevoi. Trebuie sa cunoasteti utilizatorii dvs. inainte de a crea continut de orice tip, care ii va ajuta pe ei sau afacerile lor” afirma foarte pasional Dan Bradu, proprietarul unei afaceri online de generare continut si optimizare seo. Cel mai bun mod pe care l-am gasit pentru a afla informatii despre clientii dvs. este printr-un sondaj. Cred cu tarie ca cel mai bun marketing pe internet este genul care emuleaza marketingul traditional, iar studiul online serveste, in esenta, ca un mare sondaj de grup. Intrebarile din acest studiu ar trebui sa fie un amestec de informatii demografice si informatii specifice produsului / industriei. Varsta, sexul, venitul, tipul de produse achizitionate online, poate o lista cu informatii generale pe care stii ca le poti scrie bine etc. Se va schimba de la industrie la industrie si de la afacere la afacere, dar pana cand iti termini studiul, ar trebui sa ai suficiente informatii, astfel incat sa poti crea continut de calitate, pentru clientii tai. Faceti un pas mai departe si vedeti ce continut utilizeaza concurentii dvs.Nu copiati, ci imbunatatiti ceea ce fac sau alegeti o noua directie. Supravegheaza-ti continutul, schimba elementele cu feedback negativ. Dan Bradu a mai precizat „cand incerci ceva nou, vei face greseli. Pastrati indicatii despre ce a mers si ce nu a si intrebati-va angajatii, familia si prietenii dvs., de ce nu a functionat. Poate ca este la fel de simplu ca adaugarea unei fotografii, poate ca este ceva mai complex, dar obtineti niste feedback si veti stii cum puteti face mai bine saptamana viitoare, luna, trimestrul, anul,etc.” Daca incepeti doar in jocul de marketing al continutului, va dura ceva timp ca lucrurile sa se miste. Oricine va va spune altfel, vrea probabil sa va incerce, sa va vanda un pachet de „SEO Enhancement”, in care, pentru 5 USD pe luna, acestia vor „trimite site-ul dvs. la Google” sau o alta schema ridicola. Aceste oferte nu inseamna optimizare SEO de calitate si nu ati face decat sa va pierdeti timpul. Trebuie sa ii multumesc domnului Dan Bradu, proprietar la DanBradu.com, pentru sfaturile corecte si sincere privitoare la aceste aspecte extrem de greu de digerat pentru unii marketeri si asa zisi experti seo. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.