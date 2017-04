Editorial Despre drumuri, numai de bine… de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Multe dintre lucrurile promise la început de mandat de noul executiv se întâmplă. Vor fi mai mari salariile, mai mici impozitele, vor fi alocați bani pentru dezvoltarea comunităților rurale, acolo unde Anexa 3 a proiectelor nu a fost completată de agramați. Cel puțin așa ne-a asigurat Sevil Shhaideh. Iar locuitorii chiar își doresc canalizare și drumuri pe care copiii lor, în drumul spre grădiniță, să nu se murdărească de noroi până la genunchi. La vizita vicepremierului ni s-a promis că va veni în Bacău și ministrul Transportului. Iată, a venit. Asta ne bucură, dar nu ne bucură faptul că în dezbatere sunt probleme a căror rezolvare fie e costisitoare, fie nu e la îndemâna administrației. E vorba despre starea deplorabilă a podului din Onești, întreruperea lucrărilor la șoseaua de centură a Bacăului, operaționalizarea turnului de control de la Aeroport, reabilitarea DN 11, care e extrem de important pentru agenții economici. Așadar, ne bucură că se vorbește despre aceste „urgențe”, că mai poposesc niște miniștri în Bacău și mai ales ne bucură că noii aleși ai județului și municipiului au legături cu Bucureștiul și pot discuta cu miniștrii față în față. Nu sunt ignorați, cum se întâmpla în trecut, când un primar de municipiu stătea trei zile la ușa unui secretar de stat ca să-i poată vorbi cinci minute. Bucuria se sfârșește aici, la nivel de întâlniri și promisiuni, bune de pansat rănile orgoliului local. Descoperim, treptat, că acolo unde e cauza răului nu se intervine. Am auzit, de zeci de ori, că va fi îmbunătățită legislația achizițiilor publice, dar încă e invocată ca scuză a eșecului ceea ce înseamnă că nu s-a făcut nimic deși stă în puterea majorității parlamentare să o modifice. Ce poate face un ministru sau un primar când un constructor care a câștigat licitația nu e în stare să execute lucrarea sau când o investiție importantă e blocată din cauza contestațiilor? Nimic. 0 SHARES Share Tweet

