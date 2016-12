Despre bani, coruptie si administratie. “Varul sarac” vine in Bacau

Marian Damoc, presedintele asociatiei RYMD (Romanian Youth Movement for Democracy), cunoscut mai ales ca initiator al proiectului “Cetateni Activi pentru Bacau”, va invita vineri, 16 decembrie, de la ora 16, la lansarea documentarului “The poor cousin” (“Varul sarac”), ce va avea loc in aula Universitatii „Vasile Alecsandri”.

Documentarul tratateaza subiecte ca impactul fondurilor europene asupra dezvoltarii comunitatilor locale, coruptia care se naste pe traseul accesarii lor, implicarea tinerilor sau relatia cu mass-media.

Filmul a fost realizat in sase tari din UE sau pe cale de a intra in UE: România (Bacau si Horgesti), Grecia (Georgios Karaiskakis), Italia (Caltannissetta/ Sicilia), Bulgaria (Chavdar), Serbia si Macedonia (Kruševo).

“The poor cousin este un documentar care arata cum percep cetatenii, la firul ierbii, utilizarea fondurilor europene. Subiectul accesarii acestor fonduri este unul intens discutat in toate cele sase tari implicate si constatam ca perceptia respondentilor se aseamana indiferent de tara de provenienta: cu totii semnaleaza multiple cazuri de coruptie, mijloacele prin care unii incearca sa pacaleasca sistemul si utilizeaza banii in alte scopuri fata de cele in care ar trebui”, afirma Marian Damoc (foto), presedintele RYMD.

„The poor cousin” este rezultatul proiectului “Ask the locals!”, cofinantat prin programul “Europa pentru Cetateni” si implementat de Inter Alia din Grecia, alaturi de organizatiile RYMD (Bacau, România), Prism (Italia), Center for the Study of Democracy (Bulgaria), Gradanske Initiative (Serbia) si Youth Alliance (Macedonia).