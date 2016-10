Despagubiri uriase pentru trei minori nenorociti pe viata

Cu o experienta la volan de doar doua luni, o tânara de 20 de ani a accidentat grav trei minori, in 2013. Impactul a fost atât de puternic incât copiii au ramas cu infirmitate permanenta.

Femeia care le-a distrus viata nu va plati cu ani de puscarie, pentru ca instanta a decis sa amâne pedeapsa si sa acorde, in schimb, victimelor despagubiri substantiale pentru traumele fizice si psihice suferite – peste 3.500.000 lei, plus 785 lei lunar pentru fiecare.

Elena Alexandra L., din comuna Plopana, Bacau, a fost trimisa in judecata, in 2013, pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a accidentat grav trei minori care au ramas cu infirmitate fizica permanenta.

Tânara conducea un autoturism Opel pe DN2F, pe raza comunei Plopana, sat Budesti, cu o viteza mult prea mare fata de limita maxima admisa in localitate. 54 km/h, conform raportului de expertiza tehnica auto, viteza mentinuta si la intrarea intr-o intersectie.

Fara experienta la volan (cu doar doua luni inainte de accident isi luase permisul), tânara de 20 de ani a pierdut controlul directiei si a intrat pe contrasens, izbind puternic trei minori, de 5, 15 si 16 ani, care se aflau pe marginea unui podet, inafara carosabilului.

In urma impactului, copiii au suferit leziuni grave la nivelul picioarelor, politraumatisme si fracturi deschise, pentru care s-a intervenit chirurgical in mai multe etape, dar si traumatism abdominal, soc hemoragic si contuzie hepatica.

Pentru Razvan (15 ani), timpul de ingrijiri medicale a fost de 370 de zile, dar starea lui nu este nici acum buna. Eliza (5 ani) si Alin (16 ani) au suferit amputatii la gamba dreapta, iar expertiza medico-legala din 2015 a concluzionat ca cei trei minori au ramas infirmi pe viata.

Alin a depus la dosar inscrisuri care dovedesc o realitate crunta – pentru o perioada de 40 de ani, pâna la implinirea vârstei de 57 de ani, are nevoie de 8 proteze care il vor costa peste 500.000 lei. Tragedia putea fi evitata, spune expertiza tehnica auto, daca femeia ar fi intrat in intersectie cu o viteza sub 30 km/h.

Instanta a preferat sa dea despagubiri substantiale, nu ani de inchisoare



Prima instanta care a judecat acest dosar a tinut cont nu doar de traumele fizice si psihice ale minorilor sau costurile tratamentelor si protezelor ortopedice, dar a luat in calcul, când a stabilit despagubirile, si imposibilitatea victimelor de a-si câstiga singure existenta pe viitor.

Astfel, Judecatoria Bacau a obligat asiguratorul SC Asigurarea Româneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP sa-i plateasca minorei Eliza V., 785 lei lunar, respectiv echivalentul unui salariu minim net pe economie (actualizat cu indicele de inflatie), începând cu împlinirea vârstei de 15 ani (2022) si pâna la remedierea totala a starii de sanatate. Razvan si Alin vor primi aceeasi suma lunara, dar incepând cu data producerii accidentului, 12.05.2013, si pâna la recuperare.

Asiguratorul a fost obligat sa-i plateasca lui Alin si suma de 539.500 lei, drept daune materiale, plus 900.000 lei daune morale, sume ce vor fi actualizate de la data accidentului cu indicele de inflatie la momentul efectuarii platii. Pentru Eliza au fost stabilite daune materiale de 14.410 lei si 1.200.000 lei daune morale.

Acelasi asigurator va trebui sa-l despagubeasca pe unul dintre reprezentantii legali ai minorilor cu suma de 9.700 lei, daune materiale, si cu 900.000 lei, drept daune morale. ASIROM a fost obligata sa suporte si cheltuielile judiciare (onorarii avocati, expertiza etc.), in valoare totala de aproape 7.000 lei.

In ceea ce o priveste pe inculpata, pedeapsa primita, de 1 an închisoare, se va amâna pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Instanta i-a impus si obligatia de a nu conduce nicio categorie de autovehicule pe o perioada de 6 luni. Sentinta nu este definitiva si a fost contestata de Parchetul Judecatoriei Bacau, asigurator si doi dintre minorii accidentati.

Dosarul se judeca acum la Curtea de Apel.