Justitie Despăgubiri pentru un angajat bătut de şeful său de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Directorul unei firme de pază din Bacău a fost condamnat definitiv, pentru purtare abuzivă, fiind acuzat că, în 2012, a bătut un subaltern şi l-a abandonat apoi într-un şanţ. Victima a necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale şi a stat în concediu medical 6 luni. Directorul firmei de pază şi-ar fi ieşit din fire în momentul în care angajatul, agent de pază, a venit la serviciu băut. Angajatul altei firme de pază din zonă, martor în dosar, a povestit că inculpatul M.V.A. l-a lovit pe V. M. cu pumnul şi cotul până a căzut. A sărit apoi pe el cu picioarele, continuând să-l lovească. „Martorul l-a auzit pe V.M. văitându-se că inculpatul i-a rupt piciorul şi a văzut că ulterior inculpatul l-a luat şi l-a aruncat în şanţ. Acelaşi martor a mai relatat că unul dintre băieţii de la societate a anunţat poliţia, care a venit în aproximativ jumătate de oră, timp în care partea vătămată a rămas întinsă în şanţ. Martorul a mai declarat că a aflat de la unul dintre băieţii de la societatea unde lucra V., care fusese să îl vadă în acest interval de timp, că avea piciorul rupt şi rotula ieşită în afară”, a consemnat instanţa. Victima a avut nevoie de 30-35 de zile de îngrijiri medicale şi a stat în concediu medical 6 luni. Pentru toate aceste suferinţe, bărbatul a cerut în instanţă despăgubiri materiale de 5.800 lei, din care 4.000 lei contravaloarea concediului medical şi 1.800 lei medicaţia şi cheltuielile cu recuperarea, dar şi daune morale de 50.000 lei. Şeful lui nu a recunoscut că l-a lovit, ci doar că a existat un conflict şi i-a cerut să plece acasă. Achitat în primă instanţă Deşi certificatul medico-legal arată că angajatul a ajuns la spital cu leziuni grave şi că a suferit un traumatism cranio-cerebral acut, stare de şoc, comoţie cerebrală, magistratul de la Judecătoria Bacău a fost influenţat de declaraţiile martorilor care i-au luat apărarea inculpatului. Prin urmare, aflat în faţa unor declaraţii contradictorii, judecătorul a luat în calcul varianta că victima ar fi putut fi bătută de altcineva. Instanţa a dispus, astfel, achitarea inculpatului. Daune de circa 20.000 de lei Curtea de Apel a analizat din nou probele şi a ajuns la concluzia că prima instanţă a decis achitarea inculpatului „pe baza unei aprecieri eronate a probelor administrate”. Instanţa de apel a luat în calcul şi faptul că inculpatul a fost sancţionat în trecut cu amendă de către procuror, tot pentru o faptă de violenţă. Sentinţa iniţială a fost desfiinţată, iar M.V.A. a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare. În plus, inculpatul a fost obligat să-i plătească angajatului agresat 5.800 lei, daune materiale şi 15.000 de lei, daune morale. La acestea se adaugă şi cheltuielile cu transportul la spital şi spitalizarea (circa 2.500 lei). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.