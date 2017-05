Multimedia Despăduririle și alunecările de teren de Desteptarea -

Greenpeace România atrage atenția Romsilva și Ministerului Apelor și Pădurilor asupra unui caz de exploatare forestieră din județul Bacău, care poate duce la alunecări de teren. În apropiere de gospodării, în localitatea Asău, județul Bacău, există un act de punere în valoare pentru 475 de arbori (1.005 metri cubi de lemn). Deja au fost extrași arbori la câteva zeci de metri de locuințe, pe un versant cu pantă între 30 și 50 de grade. Mai multe amănunte 9 SHARES Share Tweet