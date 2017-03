Social Desene pentru Viaţă de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Copiii din parohiile băcăuane şi din centrele sociale şi-au dat întâlnire joi, 23 martie, în faţa Bisericii “Sf. Apostoli” de lângă Parcul Cancicov într-o anticipare a evenimentului naţional “Marş pentru Viaţă”. Cu această ocazie, ei şi-au aşternut gândurile cu cretă colorată pe asfaltul aleilor. Joaca lor cromatică i-a prins şi pe trecători, mesajul fiind unul de implicare în ceea ce va urma să se desfăşoare în acest weekend. În Bacău, “Marşul pentru viaţă 2017 – Ajută mama şi copilul! Ei depind de tine” este organizat sâmbătă, 25 martie 2017, la iniţiativa asociaţiilor pro-viaţă şi este susţinut de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Credincioşii, alături de preoţii parohiilor băcăuane, vor putea participa la Marşul pentru viaţă, alăturându-se celorlalţi manifestanţi, pe următorul traseu: 16.00 – Biserica „Sf. Cruce”; 16.30 – Biserica „Sf. Dumitru”, Narcisa; 17.15 – parcarea de la Stadion; 17.30 – Piaţa Tricolorului (Casa de cultură); 17.50 – Catedrala „Înălţarea Domnului”. 0 SHARES Share Tweet

