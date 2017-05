Sport Derby-ul orașului Aerostar- Sport Club Bacău (vineri, ora 18.00, stadion „Aerostar”) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a 26-a a Ligii a III-a începe vineri, de la ora 18.00, cu derby-ul Bacăului. Pe „Aerostar”, gazdele antrenate de Mihai Ionescu și Andrei Vatra primesc vizita concitadinei Sport Club. Inegală prin prisma pozițiilor din clasament, confruntarea se anunță una disputată pe gazon. Mai ales că în tur, meciul s-a încheiat la egalitate: 1-1. Și cu atât mai mult cu cât pe teren se vor afla foarte mulți ex: Ichim, Dima, Sahru, Ignea, Gheorghiu, Antim, C. Ardei și frații Istrate la Aerostar, Întuneric, Boghian, Dediu, Dobârceanu, Vântu, Hâncu, Șt. Pavel, B. Lupu și Cl. Filip la Sport Club. „Aviatorii” revin în fața propriului public după o prețioasă victorie externă (2-1 la Roman), care le-a permis să-și securizeze locul 4 în ierarhia Seriei I. Sport Club, în schimb, continuă să piardă la masa verde tot ce agonisește pe teren. Învingătoare categorică împotriva vasluienilor de la Atletico, pe „Letea” (4-0, meci întrerupt în min. 22 după ce oaspeții rămăseseră în doar șase jucători) Sport Club a pierdut jocul la masa verde, cu 3-0, pentru că l-a utilizat pe Dediu, aflat în stare de suspendare.

În ceea ce privește meciul Aerostar – Atletico Vaslui, amânat ca urmare a neprezentării oaspeților, acesta a fost reprogramat de FRF pe data de 16 mai. Programul complet al etapei a 26-a Vineri, 5 mai, ora 18.00: Aerostar- SC Bacău. Sâmbătă, 6 mai, ora 18.00: Sporting Liești- CSM Roman, Olimpic Cetate Râșnov- Atletico Vaslui, Sportul Chișcani- Știința Miroslava, Metalosport Galați- CSM Pașcani, Avântul Valea Mărului- AFC Hărman, AFC Odorhei- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc. Olimpia Râmnicu-Sărat stă. Clasamentul Seriei I

1. AFC Hărman 23 17 4 2 55-14 55p.

2. AFK Csikszereda 23 16 5 2 49-15 53p.

3. Știința Miroslava 23 16 3 4 53-27 51p.

4. Aerostar Bacău 23 11 5 7 34-23 38p.

5. Sporting Liești 24 10 4 10 34-29 34p.

6. CSM Roman 23 10 3 10 39-42 33p.

7. Atletico Vaslui 22 10 2 10 39-40 32p.

8. Av. V. Mărului 23 9 3 11 39-50 30p.

9. Olimpia R. Sărat 22 9 2 11 30-26 29p.

10. Cetate Râșnov 24 8 5 11 25-28 29p.

11. Metalosport Gl. 23 7 4 12 18-33 25p.

12. AFC Odorhei 23 6 4 13 18-33 25p.

13. CSM Pașcani 23 6 3 14 38-57 21p.

14. Sportul Chișcani 24 3 4 17 18-52 13p.

15. SC Bacău 23 7 5 11 37-43 -20p.*

