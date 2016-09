Deputatul Valerian Vreme: „Rafo trebuie preluata de stat”

Deputatul onestean Valerian Vreme, fot ministru al Comunicatiilor, a cerut din nou preluarea societatii Rafo Onesti de catre statul român. Cererea a fost facuta publica duminica, 18 august, intr-o conferinta de presa.

„Eu sustin vechea mea propunere, din 21 martie 2013: ca statul român sa preia rafinaria. Am spus de atunci ca noii proprietari sau actionari majoritari nu pot tine societatea Rafo. Atunci am sustinut pentru prima oara o posibila natioalizare a societatilor Rafo si Uton Onesti. Nationalizarea exista, ca fenomen, in toata lumea capitalista, deci nu ar fi ceva iesit din comun si neavenit tocmai la noi. In plus si statul român are nevoie de o rafinarie”.

Valerian Vreme crede ca nationalizrea rafinariei ramâne in continuare singura solutie pentru rezolvarea situatiei de acolo. „Personal – a precizat deputatul -, am ajutat Rafo cât am putut, am deschis câteva usi pentru ei la administratia centrala, la presedintie, la guvern. Dar noii proprietari nu au fost seriosi.

Actualul proprietar nu are nicio credibilitate, si am declarat de mai multa vreme ca la Rafo agenda de lucru este facuta de un stat strain. In ultimele trei luni, ultimii doi actionari majoritari nu au demonstrat nimic”.

Cert este ca rafinaria onesteana se afla in continuare intr-o situatie foarte grea. Cei 364 de salaratii au cerut disponibilizarea colectiva, iar rafinaria a fost debransata de la alimentarea cu energie electrica pentru neplata facturilor, ceea ce agraveaza starea tehnica a instalatiilor in conservare, dar poate cauza si un catastrofal accident ecologic, pentru ca in statia de epurare a apelor nu mai functioneaza pompele. Apele pot, astfel, sa deverseze in Râul Trotus daca vor veni ploi mai abundente.

De asemenea, din 15 septembrie Rafo mai are un dosar in instanta de judecata, la Tribunalul Bacau, deshis de firma de paza Axa Security, care solicita falimentul societatii tot pentru neplata facturilor de servicii prestate.