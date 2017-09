Deputatul PSD de Bacău Ionel Floroiu a luat poziție în Parlamentul României în fața agresiunii necontrolate a mistreților din fondurilor de vânătoare particulare, care distrug sute și mii de hectare ale agricultorilor băcăuani. Afectate sunt culturi din văile Berheciului și Zeletinului, dar și de pe Colinele Tutove, sau din Vestul județului nostrui. Deputatul Floroiu a tras un semnal de alarmă și a solicitat ministerelor de resort, dar și, punctual, instituțiilor locale, să țină seama în primul rând de interesul celor ce muncesc din greu pământul, și abia apoi de confortul unora care consideră vânătoare o plăcere. „Sper că apelul meu la responsabilitate guvermanentală și la asumarea de către instituțiile județene a obligațiilor legale să oprească această agresiune animalică. Îmi îndeplinesc o promisiune de onoare din campania electoară pentru Parlament din 2016, când foarte mulți proprietari harnici de pământ au spus că vor infrastructură – drumuri, canalizare sau iluminat -, dar și să fie apărate ogoarele lor de sălbătăciunile scăpate de sub control. Eu cred că, în primul rând, trebuie să trăiască bine zeci de mii de oameni care își muncesc pământul, iar apoi să se bucure de profit și plăcere o mână de domni care pun pușca la ochi!”

