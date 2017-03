Politica Deputații USR s-au întânit la Centrul de Afaceri de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacău din partea USR, a organizat, vineri, o conferință de presă la care au participat parlamentarii din Regiunea de Nord-Est, dar și doi lideri din Capitală. La Centrul de Afaceri, alături de Cosette Chichirău – Iași, Iulian Bulai – Neamț, Mihai Botez – Vaslui, Lucian Stanciu-Viziteu, gazda evenimentului, au fost prezenți Petru Pletea, președintele USR Vrancea, Oana Bâzgan, deputat de București, Cristian Ghica, deputat și secretarul general al USR, Liviu Rusu, președintele județenei USR Bacău, și Irina Iuțuc, președintele municipalei USR Bacău. „Scopul întâlnirii noastre este să vă convingem că, în Moldova, între parlamentari și între filiale există o coeziune puternică și împreună vom milita pentru ca această regiune să crească din toate punctele de vedere. Știu că situația Moldovei este cunoscută, dar spun ce am mai spus și în campania electorală, că Moldova are nevoie de infrastructură și de locuri de muncă, dar și de unitate la nivel politic. Noi vrem să demonstrăm că în USR există unitate”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu. Secretarul USR, Cristian Ghica, s-a declarat încântat de inițiativa deputatului de Bacău: „Mă bucur că au venit parlamentari și președinți de filiale la această întâlnire. Toată lumea știe că, în clipa asta, Moldova e năpăstuită față de restul țării, că s-a dus naibii industria, iar oamenii au plecat să muncească în străinătate. Ideea pentru care suntem aici este aceea că parlamentarii USR din Moldova sunt uniți și foarte hotărâți să facă ceva pentru zona aceasta a țării”. Să se lucreze la imagine! Cosette Chichirău, deputat și președintele USR Iași, a afirmat că se vor întâni în această formulă o dată pe lună, pentru a se cunoaște mai bine și a-și susține reciproc, în Parlament, proiectele, acele proiecte care vizează dezvoltarea Moldovei. „Mă bucur să fiu aici și să văd un partid care se coalizează pe cauze, pe proiecte, nu pe motive clientelare”, a precizat Cosette Chichirău, apoi a adăugat că Moldova trebuie cunoscută, trebuie promovată pentru a atrage investitori. Despre unitate și promovarea proiectelor Regiunii N-E a vorbit și Oana Bâzgan: „Pe lângă responsabilitatea centrală a Guvernului, există și o responsabilitate locală. Fiecare județ trebuie să construiască o poveste, să arate ce oferă, care sunt lucrurile care pot atrage investițiile… E un efort de echipă, pe care sper ca autoritățile locale să-l facă împreună cu noi pentru a dezvolta această imagine și acest potențial.” Oana Bâzgan a afirmat că fiecărui județ din Moldova, chiar dacă nu are parlamentari, îi vor fi reprezentate interesele prin deputații și senatorii altor zone. Mihai Botez, Vaslui, a vorbit despre „dorința de a face”, Iulian Bulai, Neamț, despre nevoia de a cartografia interesele locuitorilor din estul țării, iar Petru Pletea, Vrancea, despre dificultatea de a atrage investitori într-un județ în care „nici teren nu mai există ca să faci o fabrică”.

În opoziție, cu principii, sau în Guvern, fără… Întrebați despre disputele din USR și riscul ca acest partid să se rupă, parlamentarii au evitat să dea un răspuns clar. „Suntem deschiși oricărei personalități, oricărui om care împărtășește aceleași principii cu noi. Noi nu ne dorim cu orice preț să ajungem la guvernare. Unul dintre lucrurile pe care Dacian Cioloș le-a spus și public este că își dorește o structură, o formațiune care în 2019-2010 să câștige alegerile și să ajungă la guvernare”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu. Dacă asta ar presupune o alianță între USR și PNL, lucrul acesta ar contrazice principiul USR de a face o altfel de politică. „Nu există niciun conflict între a-l primi sau nu pe Dacian Cioloș în USR, există un conflict între a ne păstra și a nu ne păstra principiile. Între a ne păstra principiile acceptând o creștere mai lentă și a renunța principii și a ajunge peste noapte la guvernare”, a explicat Viziteu. Secretarul general al USR a precizat că e prematur să se discute despre asta deoarece urmează să aibă loc Congresul USR, care va tranșa aceste lucruri, iar deputatul de Iași a afirmat că există presiuni, din interior și din exterior, ca USR să se rupă: în interior e lupta pentru putere, o competiție normală în acest moment, iar în afară, acțiunea unor adversari politici care au înțeles că USR reprezintă singurul partid de opoziție din Parlament. 1 of 13 6 SHARES Share Tweet

