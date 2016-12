Social Depistat în flagrant, în timp ce încerca să sustragă bunuri dintr-un autoturism de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 06 decembrie a.c. în jurul orei 05:30, patrula de siguranţă publică aflată în serviciu pe strada Orizontului a depistat o persoană de sex masculin care încerca să sustragă bunuri dintr-un autoturism. Polițiștii au stabilit din verificări că bărbatul în cauză, de 50 de ani, din comuna Tătărăști, ar fi încercat să sustragă bunuri şi din alt autoturism şi ar distrus şi ornamentele de la capota unui vehicul ce se afla parcat în zonă. De asemenea, în urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului au fost identificate mai multe plicuri cu corespondenţa unor persoane care locuiesc pe strada Orizontului. În cauză s-a întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de tentativă la furt calificat şi violare a corespondenţei.