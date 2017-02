La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comănești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, cu victimă, pe DN 2G, în localitatea Straja. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 66 ani, din comuna Ghimeș-Făget, în timp ce conducea un autoturism având direcția de deplasare Miercurea Ciuc – Comănești, s-a angajat în efectuarea unei depășiri a unui ansamblu de vehicule compus din autotractor și semiremorcă, condus regulamentar de un bărbat de 39 ani, din județul Timiș, iar pentru a evita un impact frontal cu un autoturism ce circula din sens opus, a efectuat o manevră de revenire pe banda inițială, acroșând partea stângă laterală a autotractorului, intrând ulterior într-un parapet de beton. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 34 ani, din comuna Ghimeș-Făget, pasageră a autoturismului, care a refuzat deplasarea la o unitate medicală. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și le-au fost recoltate mostre bilogice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 14 SHARES Share Tweet

