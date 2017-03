Sport Departe de zona minată Știința Bacău- Unirea Dej (sâmbătă, ora 17.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei abordează play-out-ul cu un obiectiv clar: evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil, 11, ocupat în acest moment de U Cluj. Primul meci din play-out, programat sâmbătă, în Sala Sporturilor, contra Unirii Dej, îi poate îndepărta și mai mult pe băcăuani de zona minată clasamentului. „Fiecare meci va fi de o importanță deosebită. Sperăm să începem play-out-ul cu dreptul și să luăm toate cele trei puncte în jocul cu Dejul”, a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru. Studenții l-au recuperat pe moldoveanul Cimili, dar îi au ca accidentați pe Săracuțu și Csoma.

Celelalte partide din prima etapă a play-out-ului: Explorări Baia Mare- VCM Piatra Neamț, VC Caransebeș- U Cluj. Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 28p., 8) VC Caransebeș 24p., 9) Știința Bacău 22p., 10) Unirea Dej 17p., 11) U Cluj 15p., 12) VCM Piatra Neamț 5p.

