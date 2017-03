Editorial Departe ai mai rămas de țară, Moldovă de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un grup de pasionați ai călătoriilor prin toată lumea, circa o sută de persoane, vor fi începând de astăzi, 17 martie, oaspeți ai stațiunii Slănic Moldova. Site-ul pe care ei și nu doar ei scriu deseori impresii despre locurile în care au ajuns, despre hotelurile sau pensiunile prin care au stat, organizează anual reuniuni ale fanilor, pe care le ține în câte o destinație românească. Anul acesta a fost să fie ales Slănicul Moldovei. Pe noi, oamenii zonei, ne onorează orice dovadă de interes din partea oricui pentru ceea ce le putem oferi, mai ales în materie de turism. Mi-a atras atenția, însă, o motivație a administratorului evenimentului, care explică de ce s-a oprit tocmai la stațiunea băcăuană. „Am vrut de mult – spune omul – să organizăm măcar una dintre întâlnirile anuale în Moldova. Dar distanța cam mare, pentru majoritatea participanților, m-a descurajat mereu”. Sigur. Moldova se află în extremitatea estică a țării. Dar Bucovina, dar Maramureșul, dar Litoralul sau Delta, dar Banatul și malurile Dunării – zone atât de dorite și de vizitate, unde sunt? Nu tot la extremități? Nu-i cert pe fanii site-ului de călătorii, au și ei dreptatea lor. Dar nu pot să nu mă gândesc iar la cât de ușor poți ajunge, în era automobilului și a avioanelor, de la un capăt la altul al țării, dacă celebrele autostrăzi și drumuri ca lumea nu mai apar pe la noi, dacă nici calea ferată nu mai este ce a fost, dacă nici de la Bacău la Onești, pe drum național, nu se mai merge confortabil. Pasionații de călătorii vor fi astăzi la Slănic Moldova, pentru numai două zile. Cât de încântați vor fi la plecare, depinde și de felul în care i-au primit slănicenii, dar mai ales hotelierii și proprietarii de restaurante. Că de zestrea naturală a locului nu mă îndoiesc. Până la urmă, oamenii vor pleca oricum încântați: ori că au fost bine primiți și au avut ce vedea ori că au scăpat de ceva rău. 0 SHARES Share Tweet

