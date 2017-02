Vineri, 3 februarie, Dionis Puşcuţă şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici. „Am analizat bine această decizie, după care am comunicat-o Consiliului de Conducere şi am depus-o la Secretariatul Uniunii. Este un gest unilateral, iar argumentul este de ordin personal. Luni se va întruni din nou Consiliul de conducere, care va stabili un preşedinte interimar, până la alegerile de anul viitor. Voi rămâne membru în organismul de conducere al UAP şi voi sprijini, atât cât voi fi solicitat, activitatea viitoare”, ne-a declarat Dionis Puşcuţă, care a condus filiala băcăuană mai bine de opt ani. Vom reveni cu alte detalii, în ediţia de luni a ziarului Deşteptarea. 4 SHARES Share Tweet

