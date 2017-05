Actualitate Demersuri pentru înregistrarea produselor tradiționale românești de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a participat astăzi, 25 mai 2017, la întâlnirea de lucru cu tema „Accelerarea demersurilor de înregistrare a noi produse tradiționale românești din județul Bacău, protejate la nivel European”, organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău. La acest eveniment au fost prezenți subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, consilier Secretar de Stat M.A.D.R., Ionuț George Diaconeasca, reprezentanții GAL- urilor și producătorii cu atestate de produse tradiționale din județul Bacău. S-au purtat discuții interactive între producatorii locali și specialiști din cadrul M.A.D.R., cu privire la demersurile de înregistrare a noilor produse românești protejate la nivel european. 0 SHARES Share Tweet

