Delapidare de UN MILIARD la o casa de schimb valutar

N.C., angajat la o casa de schimb valutar din Bacau, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendare. Inculpatul a fost obligat sa restituie suma de 105.548,67 lei la care se adauga dobânda legala începând cu 30.12.2011 pâna la data platii.

Angajatul a fost trimis in judecata, in urma cu doi ani, pentru delapidare. El a fost acuzat ca, in decembrie 2011, când lucra ca operator schimb valutar, a luat din incasarile firmei suma de 105.548,67 lei pe care a folosit-o in scop personal.

In prima instanta, inculpatul a fost achitat, magistratul de la Judecatoria Bacau considerând ca probele administrate nu dovedesc în mod clar cine este persoana care si-a insusit banii.

Instanta de fond a respins si pretentiile civile ale societatii pagubite.

Au fost luate in calcul, pe de o parte, faptul ca inculpatul nu mai figura in acte ca angajat la casa de schimb valutar, la momentul disparitiei banilor, dar si modul deficitar in care erau predate incasarile de la un operator la altul – fara a se întocmi procese verbale de predare-primire.

„În cauza, instanta a identificat ca probe care ar putea conduce la stabilirea vinovatiei inculpatului doar declaratia si plângerea administratorului societatii, însa nici aceste probe nu sunt de natura sa dovedeasca dincolo de orice dubiu ca inculpatul este persoana care în calitate de angajat a sustras sume de bani din gestiune”, a fost concluzia instantei.

Nici expertiza contabila judiciara nu a putut gasi un vinovat, ba din contra, a scos la lumina tot felul de nereguli in functionarea casei de schimb.

„Inventarul efectuat la punctul de schimb valutar nr. 3 (PSV 3), la data de 31-12-2011 a fost efectuat cu încalcarea dispozitiilor ordinului nr. 2861/2009 , în sensul ca nu contine declaratia gestionarului si nici nu s-a dispus numirea unei persoane care sa reprezinte pe acesta, (…), în cadrul firmei nu exista o condica de prezenta, pentru perioada noiembrie – decembrie 2011 expertului contabil nu i s-a prezentat nici un proces verbal de predare primire a sumelor de bani între angajatii PSV 3, PSV 5 si PSV 10.

În ceea ce priveste persoanele raspunzatoare de aceasta lipsa în gestiune, contabilul nu a putut exprima o opinie, motivat de faptul ca din documentele contabile nu reiese la ce punct de schimb valutar a lucrat fiecare dintre acestia”, explica instanta.

Semne de intrebare a ridicat si faptul ca, desi toate punctele de schimb valutar erau prevazute cu camere de supraveghere, „la dosar nu exista astfel de înregistrari, acestea nu au fost stocate de catre administrator imediat dupa ce a descoperit lipsa în gestiune, ba chiar au fost sterse de pe hard disk-ul calculatorului, desi în mod evident erau principalul mijloc de proba care putea stabili la ce punct de lucru a lucrat inculpatul în perioada respectiva”.

Mai mult, martorii audiati au declarat ca administratorul avea acces la toate punctele de lucru, inclusiv parolele de la calculator.

Cu toate acestea, Curtea de Apel l-a condamnat pe N.C. la 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendare. In plus, angajatul a fost obligat sa plateasca firmei suma de 105.548,67 lei, plus dobânda legala începând cu 30.12.2011 pâna la data platii, drept daune materiale. Sentinta este definitiva.