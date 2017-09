La inceput de an scolar va impartasesc câteva aspecte legate de deformarile coloanei vertebrale la copil, deoarece este o realitate uneori ignorata. Desi sunt tratate de medicii ortopezi, depistarea deformarilor coloanei vertebrale revine in egala masura parintilor, medicului de familie, medicului scolar (acolo unde exista), pediatrului si, nu in ultimul rând, dascalilor – in prezenta carora copiii petrec aproximativ 8 ore / 24 ore. Stiinta sustine ca peste 90% dintre deformarile coloanei vertebrale au cauze necunoscute (idiopatice) iar restul au cauze genetice mostenite ) sau endocrine. Statisticile arata ca 1/3 dintre copiii de vârsta scolara prezinta deformari ale coloanei vertebrale (in România). In cele ce urmeaza ma voi axa pe aceasta categorie de copii si voi puncta câteva notiuni anatomice.

Coloana vertebrala (sira spinarii) sustine partea superioara a corpului si e formata din vertebre (oase mici si late), care stau unele peste altele, având intre ele discuri intervertebrale (structuri fibroase), care permit mobilitatea vertebrelor. In interiorul coloanei vertebrale este adapostita maduva spinarii, care este o prelungire a creierului, fiind formata din filete nervoase care raspund de miscarea mâinilor, picioarelor, de eliminarea controlata a urinii, scaunului,etc. Coloana vertebrala poate sustine corpul cu ajutorul muschilor, care se gasesc de o parte si alta a coloanei si care au un rol urias in a permite sau nu deformarea coloanei vertebrale.

La ce ar trebui sa fim atenti când privim copilul in conexiune cu coloana vertebrala? Daca privim din spate copilul care sta in picioare, cu mâinile pe lânga corp si picioarele usor departate vom analiza: umerii sa fie la acelasi nivel, omoplatii (oasele spatelui cu aspect triunghiular) sa fie simetric pozitionati; rugati copilul sa se aplece in fata, cu capul coborat fara a indoi genunchii – observati daca de o parte si alta a coloanei vertebrale spatele are aceeasi uniformitate. Privind copilul din fata, linia umerilor trebuie sa fie dreapta, osul pieptului (sternul) sa fie plat, iar deoparte si alta a sternului, toracele sa fie uniform reprezentat.

Care sunt semnele de alarma? Daca copilul are un umar mai sus decât celalalt, daca o parte a toracelui e iesita in afara comparativ cu restul toracelui (in spate sau fata), daca un omoplat e mai sus decât celalalt, daca oasele bazinului sunt asimetrice, daca copilul merge leganat sau are tendinta de-a schiopata abia vizibil (când un picior e mai scurt); daca privim copilul din lateral (profil) pozitia lui seamana cu semnul intrebarii sau abdomenul e mult impins in fata.

Cum apar deformarile coloanei vertebrale si de ce sunt mai afectati copiii scolari? Perioada scolara acopera doua vârste de crestere accelerata a copilului, 5 – 6 ani si 9 – 13 ani, când oasele se dezvolta sub actiunea hormonilor si sunt mai „moi” pentru a permite modelarea iar copilul e obligat sa stea mult pe scaun, pentru studiu, la care se adauga timpul petrecut la calculator, tv. Muschii care tin coloana sunt mai putin fermi pentru ca nu sunt antrenati prin exercitii fizice, care sa-i tonifice: inot, gimnastica, dans etc. Daca copilul adopta o atitudine posturala vicioasa (scrie sau invata in pat sau pe jos, sta cu un picior sub el când sta pe scaun, când scrie tine o mâna sub masa, duce ghiozdanul pe un singur umar, sta mai mult pe un picior – nu intr-un picior etc.), zi de zi, atitudinea vicioasa de postura atrage in timp deformarea coloanei vertebrale (in 6 – 12 luni) sub ochii nostri.

Ce-i de facut? Priviti-va cu atentie copiii si cautati semnele de alarma. Incurajati-i sa faca inot (chiar si pe uscat, acasa pe covor), dans si exercitii de gimnastica pentru a fortifica muschii care sustin coloana vertebrala – se pot face in pauzele scolare si acasa. Reduceti timpul petrecut la calculator, tv. Hraniti copilul echilibrat si expuneti-l cu pielea la soare, intre orele benefice. Copilul sa scrie cu ambele coate pe masa, pentru ca umerii sa fie la acelasi nivel si implicit coloana va fi dreapta; masa sau banca pe care scrie copilul sa fie in dreptul cotului copilului (nici mai sus, nici mai jos), picioarele copilului stau sub masa (nu sub el), sprijinite de pamânt sau cutii, altfel piciorul amorteste si copilul va fi tentat sa duca un picior sub el, ceea ce va inclina coloana. Pozitia in fata ecranului (calculator, tableta, tv) va fi in sezut, privirea perpendiculara pe ecran, picioarele in repaos, iar coatele vor fi sprijinite la acelasi nivel; nu permiteti copiilor sa priveasca la tv din pozitia culcat, cu multe perne sub cap, pentru ca spatele va avea forma de „covata”, sau sa se sprijine intr-o mâna – coloana se va inclina. Ghiozdanul va fi dus pe ambii umeri, iar greutatea lui va fi adecvata greutatii copilului – astfel coloana ramâne dreapta. Insist asupra pozitiei de repaos pe care o prefera copiii, pozitia „stând mai mult pe un picior”, când greutatea corpului este repartizata unui picior, celalalt picior ramânând cu genunchiul indoit, umerii se inclina, iar coloana deviaza; pozitia corecta in repaos este cu sprijin uniform pe ambele picioare usor departate, pentru a mentine coloana dreapta.

Indiferent cum se numesc deformarile coloanei verebrale – scolioze, cifoze, lordoze sau combinatiile lor, depistarea la timp scuteste copilul si parintii de multe neplaceri, care pot culmina cu interventia chirurgicala.

Toti dorim sa crestem copiii „drepti” la propriu si la figurat!

Dr. Ana Olinic, medic primar pediatru