Multimedia Defilarea „vrăncenilor" de Desteptarea - O nouă promoție a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu" a absolvit cei patru ani de liceu. Ani plini de rezutate, de performanțe în activitățile școlare, de premii la olimpiade și concursuri. O nouă promoție, alte generații! Un sfârșit și un nou început pentru cei peste 200 de absolvenți – de matematică informatică, filologie si stiințe sociale, grupați în sapte clase de a XII-a, care au spus adio anilor de liceul, prin tradiționala defilare și, apoi, prin cursul festiv organizat la Teatrul de Vară „Radu Beligan". O zi în care fiecare s-a bucurat, a trăit emoțiile inerente acestui moment, la ceas de bilanț. O zi de 18 mai 2017, frumoasă, plină de amintiri, pe care o vor ține minte toată viața. „O generație deosebită, care a păstrat standardul ridicat al colegiului, care a trăit în spiritul «vrănceanu» timp de patru ani, spirit pe care, sunt sigur, îl vor duce mai departe și în universitățile în care își vor continua studiile", după cum ne-a declarat prof. Gabriel Andrei, director CN „Gh.Vrănceanu" Bacău. Detalii și declarații de la eveniment, în ediția de mâine a cotidianului Deșteptarea.

