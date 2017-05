Multimedia Defilarea studenților de la Universitatea Alecsandri de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dacă vineri, 26 mai, de dimineață era o atmosferă bacoviană cu nori grei și ploaie deasă, imediat după ora 10.00 precipitațiile s-au oprit. Era un semn bun, pentru că urma defilarea studenților absolvenți de la Universitatea „Vasile Alecsandri”. Înainte de a ajunge la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, acolo unde s-a desfășurat cursul festiv, studenții Facultăților de Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice, Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății au defilat prin centrul orașului reușind să atragă admirația trecătorilor. Promoția 2017 a Universității „Vasile Alecsandri. Numără 1678 de absolvenți la ciclurile universitare de licență, master și doctorat în 57 de programe de studii. Dintre aceștia, 1105 absolvenți sunt de la ciclul universitar de licență, 558 de la master și 15 de la doctorat. La cursul festiv au fost prezenți și au ținut cuvântări, pe lângă cadrele didactice universitare din conducere și reprezentanți ai autorităților locale și a unor firme partenere. 1 of 37 23 SHARES Share Tweet

