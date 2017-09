Compania Dedeman, din Bacău, retailerul de bricolaj controlat de frații Adrian și Dragoș Pavăl, este pentru al patrulea an consecutiv cel mai mare business antreprenorial cu capital privat românesc – conform unui top alcătuit de publicația Ziarul Financiar. Rezultatul a fost posibil după ce în cazul Dedeman cifra de afaceri a crescut cu 20% în anul 2016, la 5,2 miliarde de lei. Dedeman, spun organizatorii clasamentului, este singura companie din „Top 5” care și-a păstrat poziția și este urmată de companiile RCS&RDS, Altex și Fildas Trading care au urcat în clasament față de 2015. Pe lângă cifra de afaceri de 5,2 miliarde de lei, Dedeman mai are în dreptul ei 713 milioane de lei profit net, toate obținute în 2016 cu 8.421 de salariați. 0 SHARES Share Tweet

