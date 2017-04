Economie Dedeman în Topul Superbrands România de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Jucătorul numărul 1 din piaţa DIY (bricolaj) din România, Dedeman, s-a situat pe locul al nouălea în Top 15 al brandurilor desemnate de Superbrands în România pentru anul 2017. Compania băcăuană apare pentru al doilea an consecutiv în acest top. Brandul Dedeman este precedat în top de Fan Courier, Visa, Kober, Decathlon, Lego, Pampers, Humanitas și eMag și este înaintea brandurilor Orbit, Mercedes-Benz, Borsec, olx.ro, Catena și Samsung. Brandul Dedeman este apreciat în contextul digitalizării ca direcție globală în afaceri și este plasat între brandurile care au ştiut cum să empatizeze cu priorităţile consumatorului, să-i întâlnească așteptările la momentul şi cu mesajul potrivit și a avut de câştigat în fidelizarea clienţilor. Dedeman a avut o prezenţă foarte activă pe diferite segmente media online şi offline. Topul a fost alcătuit de BDR Associates prin studiul Superbrands derulat în parteneriat cu IPSOS în perioada februarie – martie 2017. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.