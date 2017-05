Dedeman este Partener Global FIELD al Harvard Business School de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În calitate de Partener Global, Dedeman a găzduit 6 studenți ai Harvard Business School în cadrul cursului FIELD Global Immersion care are ca scop dezvoltarea abilităților manageriale în diferite culturi și contexte de business. În perioada 1-8 mai cei 6 studenți au urmărit procesele de lucru și de interacțiune cu clienții din magazinul Dedeman din București, Șoseaua Colentina, iar la final au oferit și o serie de recomandări pentru eficientizarea acestora. „A fost o experiență inedită pentru noi să participăm în acest proiect. Ne bucurăm că informațiile pe care studenții le-au cules în contextul activității zilnice dintr-un magazin Dedeman i-au ajutat să ajungă la concluzii la care nu ar fi ajuns doar din discuțiile de la cursuri. Și propunerile pe care le-am primit de la ei au fost interesante, sunt lucruri văzute dintr-o perspectivă nouă”, Dragoș Pavăl, Președinte Dedeman. Studenții au analizat structura organizațională și design-ul magazinului precum și procedurile interne și au dezvoltat chestionare pe baza cărora au realizat interviuri cu angajați și clienți. Rezultatele acestora precum și propunerile au fost prezentate conducerii companiei care va analiza oportunitatea implementării lor. „Suntem recunoscători companiei Dedeman și tuturor angajaților implicați pentru felul în care au colaborat cu noi, dincolo de responsabilitățile lor normale de muncă. Studenții beneficiază incomensurabil de această experiență și avem încredere că la fel se întâmplă și cu partenerii noștri”, profesor Juan Alcacer, coordonator FIELD. Este primul an în care studenții care urmează cursul FIELD Global Immersion de la Harvard Business School vin în România iar Dedeman este una din cele 9 companii din țară care au fost selectate ca parteneri. Dedeman în cifre – 45 magazine, două centre logistice, parc auto propriu;

– peste 45.000 de produse ce acoperă 11 domenii;

– peste 9400 de angajaţi;

– între 7.500 – 18.000 mp suprafaţa unui magazin; Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români. Începând cu 1992, pe parcursul celor 25 de ani de activitate, au dezvoltat o companie care a înregistrat un succes constant, datorat unei strategii de business desfăşurată în jurul clientului, cerinţele acestuia şi satisfacerea acestora fiind prioritare. 0 SHARES Share Tweet

