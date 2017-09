Liderul național în retail-ul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, compania Dedeman din Bacău, deschide pe 27 septembrie magazinul din Turda. Odată cu această inaugurare, compania ajunge la o rețea de 48 de unități și depășește 10.000 de angajați. Costurile pentru teren și construcție s-au ridicat, în noua investiție, la peste 10 milioane de euro. Noua unitate ocupă o suprafață de peste 43.000 mp, din care 11.500 mp sunt destinați magazinului propriu-zis, iar restul sunt dedicați spațiilor verzi, zonei de recepție și parcării cu 457 de locuri. Deschiderea magazinului Dedeman Turda a presupus și crearea a 162 de locuri de muncă. Noii angajați au trecut printr-un amplu proces de selecție și pregătire pentru a răspunde eficient la toate solicitările clienților, care vor beneficia astfel de consultanță gratuită de calitate și sfaturi de specialitate. Magazinul din Turda este cea de-a patra investiție pe care Dedeman o inaugurează în acest an, următorul eveniment pe listă fiind deschiderea magazinului din București-Pantelimon, până la sfârșitul anului. „După 25 de ani de existență a companiei Dedeman, continuăm să investim în magazine noi, amplasate și în orașe mai mici. Facem astfel o promisiune pe termen lung clienților noștri: că Dedeman va rămâne un partener de încredere mult timp de acum înainte, fiind tot mai apropiat și mai accesibil.”

