Dedeman, al treilea cel mai valoros brand românesc

Brandul Dedeman, al cunoscutei companii din Bacău, ocupă locul al treilea în primul Top 50 al celor mai importante branduri din România întocmit de Brand Finance, cea mai mare firmă globală independentă de evaluare și strategie de brand, cu prezență pe toate continentele. Dedeman este, însă, cel mai valoros brand al unei companii cu acționariat integral românesc. Prezent în sectorul de retail, Dedeman, lanțul românesc de magazine de bricolaj, are un brand evaluat la o valoare de 206 milioane de euro și urmează brandurilor Dacia (cu 1.216 milioane de euro) și eMag (cu 361 de milioane de euro). Raitingurile celor trei branduri fruntașe sunt AA pentru Dacia și AA- pentru eMag și Dedeman. „Dedeman – spun organizatorii topului -, a excelat în modelul de business mai degrabă tradițional al magazinelor de materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare, dar a valorificat tendințele moderne de amenajare a casei, bricolaj de tip do-it-yourself (DIY) și comerț modern (cash & carry). Brandul a crescut și prin extinderea perseverentă a rețelei naționale, chiar și în timpul crizei economice, depășind competitori internaționali puternici și devenind lider incontestabil de piață". În urma Dedeman (pe următoarele șapte locuri) s-au situat brandurile Petrom (162 de milioane de euro), Digi/RCS&RDS, Banca Transilvania, Bitdifender, BCR, BRD și Electrica. Branduri noi ca eMAG, Dedeman, Digi, Bitdefender ori Țiriac – create și dezvoltate de antreprenori în ultimii 28 de ani – ocupă mai mult de jumătate din clasamentul Brand Finance România 50, generând o valoare totală de peste 1,5 miliarde de euro. Brand Finance calculează valoarea brandurilor din clasament folosind metoda „economiei de redevență" (royalty relief). Această abordare implică estimarea veniturilor viitoare care sunt atribuibile brandului și calcularea unei rate de redevență care ar fi pretinse pentru folosirea brandului – adică ceea ce ar trebui să plăteasca proprietarul pentru dreptul de folosire a brandului, dacă nu l-ar avea în proprietate.

